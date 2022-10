TIAGO PINTO: “Dybala è motivato e positivo. Tare? Non merita nemmeno una replica”

AS ROMA NEWS – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di DAZN nei minuti che precedono l’inizio del match Sampdoria-Roma.

Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese sulla partita di campionato che si sta per giocare a Marassi:

La coppia Abraham-Belotti può essere il futuro?

“Ci dispiace avere tutti questi infortuni, il mister cerca soluzioni diverse, Belotti e Abraham hanno giocato un buon secondo tempo a Siviglia. Abbiamo una rosa che ci permette di avere diverse alternative”.

Come sta Dybala?

“Sta bene per come può stare un giocatore infortunato, ma è motivato. Vediamo come vanno le cose, ma lui è molto positivo”.

Le parole di Tare?

“Non merita nessuna replica”.