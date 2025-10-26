SASSUOLO-ROMA: 0-1 (15′ Dybala). Grande risposta dei giallorossi che tornano in vetta!

Torna il campionato per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa oggi al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo valida per l’ottava giornata di Serie A.
Dopo il passo falso europeo con il Viktoria Plzen, i giallorossi cercano riscatto, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria e restare agganciati alla vetta della classifica. Segui su Giallorossi.net la diretta testuale di Sassuolo-Roma, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca minuto per minuto e commenti live dal Mapei.
LA CRONACA LIVE DEL MATCH
SECONDO TEMPO
95′ – FINITA! VINCE LA ROMA E TORNA IN VETTA! I giallorossi passano sul campo del Sassuolo per 1 a 0, decide un gol di Dybala nel primo tempo. Nella ripresa tante occasioni sprecate e un palo, la vittoria è netta. Bella risposta della squadra di Gasperini dopo la brutta sconfitta contro il Plzen.
92′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini ha spazio e calcia dal limite sul secondo palo, Muric si distende e manda in angolo!
90′ – Cinque minuti di recupero.
89′ – Grosso si prende un giallo per proteste.
87′ – CAMBIO ROMA: fuori Wesley, dentro Rensch.
82′ – OCCASIONE CLAMOROSA ROMA! Wesley si divora il gol che avrebbe chiuso la partita aprendo troppo il piatto destro su invito di Dovbyk!
81′ – CAMBI SASSUOLO: dentro Cheddira e Laurienté, fuori Fadera e Koné.
80′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Wesley a centro area, stacca Celik che manda di poco alto da ottima posizione!
78′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Volpato che ferma un inesauribile Wesley.
76′ – OCCASIONE ROMA! Konè innesca Wesley che calcia in area col sinistro, Muric manda in angolo!
67′ – PALO ROMA! Pellegrini entra in area servito bene da Dovbyk e supera Muric con un tocco sotto che si stampa sul palo!
65′ – CAMBI ROMA: fuori Cristante e Dybala, dentro Pellegrini e Soulè.
60′ – CAMBI SASSUOLO: dentro Vranckx e Volpato, fuori Thorsvedt e Berardi.
57′ – ROMA PERICOLOSA! Celik innescato da Dybala calcia da posizione molto decentrata dall’interno dell’area, respinge Muric!
53′ – OCCASIONE SASSUOLO: El Aynaoui tiene in gioco Pinamonti che calcia in piena area col destro, palla a lato!
50′ – CAMBIO ROMA: fuori Bailey, dentro Dovbyk.
46′ – Subito ammonito Hermoso per un fallo su Doig al limite dell’area.
46′ – Al via la ripresa: nella Roma fuori Tsimikas, al suo campo Hermoso. Celik torna a giocare alto a destra, con Wesley dirottato a sinistra.
PRIMO TEMPO
45’+3′ – INTERVALLO: Roma avanti di un gol sul campo del Sassuolo. Partita vivace, con occasioni da entrambe le parti: i giallorossi la sbloccano con Dybala, neroverdi vicini al pari con Thorsvedt, poi Cristante va vicino al raddoppio.
45′ – Tre minuti di recupero.
39′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Dybala che sfiora l’esterno della rete dando l’illusione del gol ai tifosi romanisti!
39′ – CAMBIO SASSUOLO: fuori Romagna per un problema fisico, dentro Candè.
37′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Doig che stende Bailey lanciato verso l’area avversaria.
34′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Thorsvedt.
33′ – OCCASIONE ROMA! Dybala libera Cristante, Muric in uscita salva la porta sul centrocampista!
32′ – El Aynaoui prova un tiro dalla distanza, conclusione troppo debole, blocca Muric.
27′ – OCCASIONE SASSUOLO: cross di Berardi a centro area, tutto solo Thorsvedt batte di testa e manda a lato. Che rischio enorme per la Roma, che si salva!
24′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per un fallo su Pinamonti.
15′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! DYBALA!! Duetto con Cristante che entra in area e batte in porta, respinge Muric, Dybala si avventa sul pallone e col destro la butta dentro! Non era facile, bel gol della Joya e Roma avanti!
9′ – ROMA PERICOLOSA! Cristante taglia in area su assist di Wesley e con la punta cerca di battere in porta, la palla si impenna e termina sulla parte alta della rete!
7′ – OCCASIONE SASSUOLO: conclusione deviata di Fadera, Svilar deve mandare in angolo!
5′ – SASSUOLO PERICOLOSO: cross di Pinamonti per la testa di Thorsvedt, girata imprecisa che termina sul fondo.
2′ – In questo avvio sembra essere Cristante il centrocampista più avanzato rispetto a El Aynaoui.
0′ – Fischia Manganiello, comincia Sassuolo-Roma!
GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL MAPEI STADIUM
Ore 14:20 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera,
Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Sassuolo: Gasp punta su Dybala falso nove con Bailey all’esordio nell’undici titolare. Gioca Konè, al contrario di quanto anticipato da Sky Sport, con El Aynaoui sulla trequarti. Sulle fasce Wesley e Tsimikas.
Ore 13:35 – Questa la formazione della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala.
#Ufficiale #SassuoloRoma
Formazione
3-4-2-1
Svilar
—
Celik
Mancini
NDicka
—
Wesley
El Aynaoui
Cristante
Tsimikas
—
Soulé
Bailey
—-
Dybala
Ore 13:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra Sassuolo, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma da sciogliere i soliti rebus in ogni settore del campo.
SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI
SASSUOLO (4-3-3) – Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. All.: Fabio Grosso
A disp.: Turati, Zacchi, Nyarko, Candé, Volpato, Cheddira, Paz, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini.
ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, Cristante, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala. All.: Gian Piero Gasperini.
A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Soulé, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy.
Arbitro: Manganiello.
Assistenti: Passeri – Del Giovane.
Quarto uomo: Rapuano.
VAR: Mazzoleni.
AVAR: Meraviglia.
Giallorossi.net – Andrea Fiorini
Terza volta di Dybala falso nove, speriamo che il trend cambi, fino a ora non è andata bene.
questa volta ci sarebbe la novità Beily
credo Gasp insista su sto tasto per creare movimenti in attacco e per tenere di più palla…ecco perché Zirkzee sarebbe ottimo
speriamo che a forza di insistere si comincino a vedere automatismi efficaci
Insistere è veramente assurdo… Speriamo che venga premiata l’irrazionalità e si riesca comunque a vincere.
Gasperini 1 professori 0🤣
con una vittoria si rimette tutto in discussione DAJE ROMA
altro esperimento col falso nove
butteremo un altro primo tempo
non ci sono alternative, non abbiamo attaccanti
Passi per il falso nueve, perlomeno la difesa è quella titolare e gli esterni non sono fuori ruolo, piano piano Gasperini sta rinsavendo.
nonostante tutte le solite polemiche oggi ci giochiamo la vetta, così male evidentemente non va. Bailey ci serve come il pane ma onestamente l’ho visto un po’ imballato, mi chiedo perché così poco spazio per piselli e rensh, vedremo, dare!
Konè infortunato o fuori per scelta tecnica? El Aynaoui Cristante mi sembra un centrocampo lento…
Kone gioca, Sky Sport si e’ sbagliato.
spero solo che sia la volta buona che El Ayanoui dimostri che i soldi per lui siano stati spesi bene
è ora di dimostrare grinta e personalita
con Bailey che salta l’ uomo Tsimikas può trovare più spazio per crossare o tirare. È quello di cui il greco avrebbe bisogno, così come Angelino per caratteristiche
ho già capito che sarà durissima oggi
senza Koné…
aiuto…
Vedo poca gente che sappia strappare con accelerazioni ficcanti ma questa vittoria è necessaria dopo la partita persa con l’inda. Cerchiamo di partire subito con il piede giusto. Forza Roma!
Ok Kone’ gioca, fuori Soule’ all’inizio.
Fuori Dovbyk, Ferguson e Soule’, speriamo in Bailey.
Tanti si soffermano su Dybala falso nove, ma a me la “coppia” marocchino cristante fa tanta tanta tanta paura..io senza ne leggere ne scrivere sarei partito almeno per 45 min con Kone, questa é una partita da vincere assolutamente e lui é abituato a fare gli straordinari quando non é al 100%
Ma Konè…
Occhio allo scambio di ruolo in corso tra Dybala e Bailey, quest’ultimo ha giocato spesso in posizione centrale in Inghilterra….
con El aynaoui la vedo dura giocatore completamente evanescente. Nemmeno Dybala messo lì mi piace.
Sono curioso di vedere Bailey.
Vincere sarebbe troppo bello speriamo
bella gasp.anche questa formazione mi piace difesa rodata centrocampo da provare attacco che sarà imprevedibile speriamo in bene daje sempre con te
Ma chi cavolo segna?
Dybala falso nove non mi piace proprio, ma forse con a fianco Bailey e Soulè funziona.
E speriamo di vedere un partitone del marocchino, perché fino ad ora ha fatto davvero pena.
Forza Roma
Ma Soulè non gioca….
Parto dal presupposto che Gasperini ne capisce 1000 volte più di me e inoltre guarda in faccia i giocatori e sa come si sono allenati.
Quindi non posso che pensare che abbia fatto la migliore formazione possibile.
Ma certo, a livello di chiacchiere da bar, mi lascia perplesso.
L’unica spiegazione è che mettendo El Aynaoui vicino a Dybala lo solleva da qualsiasi compito di schermatura e di pressione.
In pratica giochiamo con una linea di centrocampo
wesley cristante koné tsimikas
Bailey —- El Aynaoui
Dybala
spero solo di non vedere tsimikas e wesley buttare cross a casaccio dentro l’aerea, perché certo non ci sarà nessuno a prenderli.
staremo a vedere
…ancora…? facciamo gesti apotropaici….
la speranza sta in Bailey fin dal primo minuto
Dybala falso nove non mi piace, ma con Bailey e Soule forse la mossa potrebbe funzionare.
Speriamo di vedere anche un partitone del marocchino, perché fino ad ora ha fatto pena.
Forza Roma
Serve e molto SOULE a destra.
Serve , e molto BAILEY a sinistra.
DOVBYK è in crisi mentale calcistica , una volta cerca la profondita , una volta cerca di giocare come gli chiede Gasperini = DISORIENTATO.
FERGUSON e palesemente fuiri forma , ci sono almeno 5/6 kg di troppo , da recuperare FISICAMENTE e agonisticamente.
Giusto giocare con Dybala centravanti.
Evitiamo false polemiche ,GASPERINI li allena e vede GIORNALMENTE ,è perfettamente conscio delle situazioni di squadra.
Quindi, se gioca Ferguson o dovbyk, non vi va bene; se gioca Dybala in mezzo, nemmeno.
Che famo?
E la cosa interessante è che siamo secondi…
La stagione è lunga, stiamo calmi.
L importante è che giochi la difesa piu solida e che Svilar ritorni il mostro che è stato sino a tre partite fa, perchè sta cosa conta
Potrebbe essere una buona Roma, se Bailey funziona, la formazione mi sembra equilibrata. Dajeee!!
Mangiante non becca più la formazione neanche quando sono ufficiali
ma soule? Speriamo entra al secondo tempo e spacca la partita, stiamo solo con dybala bailey davanti al primo tempo laterali e al anayou si devono buttare dentro a piu non posso
Daje Roma daje
Pijamose ‘sti tre punti! DAJE ROMA DAJEEEEEE 💪💪💪💛❤️💛❤️💛❤️
finalmente la formazione ufficiale, dopo che ne ho sentito Konè fuori, poi Soulè dentro, ecco quella che scende in campo, centrocampo equilibrato, davanti ci sarà tanto movimento, prevedo molti tiri da fuori, tanto possesso palla e calci d’angolo
FORZA ROMA ❤️
praticamente 4 nuovi calciatori al fischio d’inizio,
credo sia la prima volta
Ci hanno prestato la seconda maglia!
Gasperini: Ferguson si è allenato bene, sono contento!
Formazione: Ferguson in panchina (di nuovo).
poi non ci sorprendiamo se un ragazzo di 21 anni che in patria era valutato 80 milioni e ha un riscatto di 40 entra in campo svogliato o che fa il minimo sindacale! così gli facciamo venire voglia di chiedere di andare via a gennaio.
A quanto pare ha preso una botta alla caviglia.
Non ci facciamo infilare come tordi r vediamo di installarci nella loro metà campo.
3-5-2-0 non si segna e Gasperini toglie tutti gli attaccanti, Dybala, adesso non c’è proprio chi tira in porta, 7 gol in campionato, 3 di Soule’ in panchina, altra fenomenata, la Roma è diventata una cavia da laboratorio. Sono oltre il perplesso, aspettiamo verdetto campo, ma non mi piace per nulla, il tecnico sta dando veramente i numeri, speriamo abbia ragione lui alla fine.
Thò, ha segnato Dybala💛❤️
“Che figura di mer…” (Cit.)
Esempio lampante di come portarsi avanti col lavoro , di antisocietario, Con varie finestrelle aperte in caso di risultato positivo.
In modo tale che, il primo premio Io l’avevo detto è sicuro al 100% .
e purtroppo qui non puoi cancellare il commento 🤣
toh , il centravanti della roma ha segnato
Goooooooooo Godooooooo
Ha segnato Gasperiniiiii.
A zeno’ ma come ora ti va bene Dybala??
E come sempre ha ragione Gasperini.
Gasp 1- capiscioni 0
Ecco finalmente gli inserimenti e il gol di Dybala
DYBALAAAAAAAAAAAGOOOOOOOOOOLLLLLL E ANNAMO COSÌ DAJE
Dybalaaaaa!!!!
E 1 ! Alè.
Goool Paulooo e Daje !!!
Grandi!Cristante mossa offensiva vincente è un idea veramente intrigante
Paoletto ❤️💛
Se penso che c’è chi lo considera inutile… bistrattati 0 – Dybala 1
Dybalaaaaaaaaaa e 1. Alla faccia di chi lo sottovaluta Bene cosi’💛❤️
partita difficile, non cantiamo vittoria
A Manganiello je dice male che la scarpa è rimasta là…ce stava a prova’ a ignorare l’ennesimo fallo (dopo quello su Koné, poco prima, al limite dell’area)…
Tocca fa er secondo de arbitro e Var non me fido
E poi niente, giocatori e società da milioni di euro e non se recupera un altro paio de scarpini. Manco nelle Favelas le scarpe rattoppate con lo scotch
Notato anch’io, mentre sta fischiando puntualmente su tutte le simulazioni RIDICOLE di Berardi e Pinamonti. Un classico quando si gioca col Sassuolo.
Che noia, giochiamo proprio male
Cristante avanzato mossa Gasperitiana, io addirittura con questa rosa lo metterei attaccante
Oggii sta piacendo Wesley. Ha fatto un bel lavoro sulla fascia
Se facesse pure dei cross interessanti….
Partita ancora in bilico, perché manca incisivita’ in avanti. Leverei El Aynaoui per inserire Pisilli, poi Soule’ per Bailey.
Ze. Mi deludi, il marocchino può essere la svolta perchè ha quello che non ha Cristante, velocità nello stretto ed splosività. Io riproverei il centrocampo di oggi e non toccherei mai l’assetto difensivo Celic, Mancini, Ndicka
dopo il gol la Roma è cresciuta e il Sassuolo non ha creato grossi pericoli.
Oggi vedo una tigna e una concentrazione che giovedì sono mancati.
E sono felice che abbia segnato proprio Dybala, che in questi giorni si è dovuto sorbire di tutto dai soliti scienziati.
Ora però mettiamola in ghiaccio daje
Dybala e Cristante gli imprescindibili oggi. Bailey non pervenuto insieme al marocchino. Pisilli x El Aynaoui sarà il primo cambio della ripresa
El alanouy sta facendo molta legna.
guardatele le partite
ma che partita hai visto? el aynaoui ottima partita
L’ippica no. El Aynoui sta facendo una grande partia e Bailey poche cose ma decisive
Leggere i commenti sopra, fa capire perché Gasperini è uno dei migliori allenatori italiani e voi commentate.
Cristante migliore in campo insieme a Dybala. Stiamo vincendo meritatamente.
L’idea cristante incursore davanti e dybala uomo ovunque dalla trequarti in su mi ha meravigliato in positivo … unica nota stonata ? Baeily ma capisco che è fuori forma … ora con il cambio con soule ( non a dx ma al posto del giamaicano) potrebbe essere devastante
El aouynui mi piace a centrocampo ( tignoso , si fa sentire)
In mancanza di attaccanti validi va bene questa mossa
Bene dybala, cristante, wesley, el ayna e gasperini che mette il el ayna dietro e cristante davanti
meno bene ndicka, mi pare troppo morbido ultimamente e tsimikas
bailey mi pare ancora spaesato
konè un po’ imballato
complessivamente la squadra mi è piaciuta, ma abbiamo rischiato abbastanza e questo mi piace meno, perché è sempre tutto in un equilibrio che può girare da una parte o dall’altra in ogni momento.
siamo ben lontani da dominare
Domineremo quanno ce ne sarà bisogno…
A me è piaciuto il morbido anticipo che avvia l’azione del gol. Avanti così!
Mi sto annoiando a morte, e la colpa non è di Gasperini ma di chi gli ha fatto mercato, Roma in vantaggio ma la prestazione fino adesso è discreta nè più ne meno …
Hermoso (non Rensch). Rischia di farcela pareggiare, se non direttamente perdere. Espulsione senza quota. Perché? Mistero
Questo vede solo falli nostri? Sto manganello non so smentisce mai
Cámbiate súbito Ndicka in confusione.
i commentatori DAZN hanno detto molto volte “vedete come sta bene Dybala?”
beh 10000 scongiuri
Sassuolo gaiardo. Roma davanti poca roba a parte Paulo. Speriamo bene
vai dall’oculista
@Ponte
La Roma ha giocato con il solo Dybala in avanti, non puoi sperare che facciano bene i vari Ferguson, Soulè o Dovbik
Secondo tempo come l’inizio con il Viktoria . Celik in fascia è inutile. Speriamo non finisca come Giovedì
è entrato dovbyk , è uscito il bel gioco del primo tempo
zitto lazisle
Ha messo due volte i compagni davanti alla porta, uno Pellegrini ha preso il palo. e un’altro se lo è divorato Wesley.
@Achille
Non ti fidare della persona che ti ha raccontato la partita. T’ha raccontato na frottola.
Non saremo tutti sti fuoriclasse, però non si può vedere il fallo sistematico su Konè (davanti agli occhi dello pseudo arbitro) e 1 solo ammonito dei loro…
Hermoso è sicuro di essere in forma e di saper marcare in area?
Stiamo dominando ma non raddoppiamo. Quest’ultima occasione di Wesley era clamorosa. Speriamo bene…quando sbagli così tanto vieni punito.
Comunque sbagliamo troppi gol
Non e’ possibile sbagliare gol a ripetizione in questo modo. Me sto a mori’
Ormai quando vedo un giocatore della Roma solo davanti al portiere (Wesley), tutto mi aspetto meno che il gol.
Finita !!!
E niente…a noi chiude le partite proprio nun ce piace…
Che ce voi fa, ci piace vince soffrendo e rimanè in vetta. Fare un complimento e goderve er primato no eh? Ve dovete sempre lamentà de qualcosa
Potevamo segnare 4-5 gol ma va bene abbiamo vinto e siamo in testa alla classifica
Sapete che vi dico, mi è piaciuto molto dobvik.
Praticamente ha fatto due assist anche se poi se li sono mangiati
vittoria importantissima. Bravi tutti questa volta. 💛🤎
Grande grande Gasperini, oggi la migliore partita della Roma, comincia a vedersi il frutto del lavoro.
Grande Roma con un Gasperini stratega alla Cincinnato.
Un encomio a un singolo giocatore?
Dovbyk. Stasera si é buttato nella mischia senza timori e ha smistato bei palloni da centravanti-boa.
ho apprezzato l’ucraino anche io che tutto sono meno che un suo difensore
c’è da direperò che il sassuolo gli lasciava spazio
Spolliciate quanto mi pare Primi in Classifica Mi godo il Momento e Sempre Forza Roma💛❤️
daje Roma. A posto così.
Chi criticava Gasp? x favore
Meritavamo di più…oltre ai tre punti.
Dovbyk risvegliato e ampliato nel repertorio è una specie di catarsi…
Pelle che non scarica all’indietro e verticalizza allo scadere, tira e combatte sul filo del fallo laterale…stiamo sognando?
OK. Gasp, va aspettato (bisogna ripeterselo come un mantra ogni giorno): se lo seguono la squadra acquisterà la capacità di rialzarsi sempre. Se son rose, so’…cavoli per gli organizzatori dello show (sempre coi dovuti sgrat sgrat…)
Ottima partita, qualità e sostanza, il 352 con Cristante o Pellegrini trequartista funziona, Dovbyck oggi ha fatto 3 assist, Pellegrini 3 occasioni da rete, sfortunato sullo scavetto,
Ottimo dybala, Bailey deve trovare la condizione
Hermoso male, el ayanaoui ha fatto il compitino, deve crescera in personalità e sicurezza, bravo gasp per le scelte!
E roma di nuovo PRIMA
ROMA HA VINTO. Semo tornati primi in classifica e li 🦉ufi (co’ li tristissimi 🐑ecorari) se lo pijano in der kuuuuuuuuu !
Non sono d’accordo con i commenti negativi hanno tutti giocato una bella partita secondo me. Cristante oggi mi ha stupito. Solo Hermoso mi ha fatto tremare era troppo nervoso.
come sto dicendo da un po facciamo richiesta x giocare sempre fuori casa
Dovbyk ha fatto una partita enorme! Ha lottato e messo 2/3 palloni fenomenali! Chi lo critica oggi è prevenuto!
E DAJE
Ottima vittoria Manganiello insufficiente Forza Roma!!!
Salutate la capolista!
E nuovamente : salutate la Capolista !!!
Wesley ha giganteggiato sia a destra che a sinistra, alla faccia dei detrattori
i detrattori… chiamiamoli con il loro nome: quelli che di calcio non ne capiscono una fava…
dopo roma vs birrai ,mi ero chiesto di come avessero giocato oggi…..risposta ottenuta dajeeeeee
meritavasmo di fare tanti gol, purtroppo la dispozizione in campo è stata perfetta, hanno tradito i giocatori. poi tradito, abbiamo comunque vinto, però di sofferenza una partits che potevas finire 4 a 0
Wesley non è umano.
un po’ calati (comprensibile) nel secondo tempo, ma è un’ottima vittoria su un campo ostico, contro una delle nostre bestie nere storiche.
Mi è piaciuto pure Pellegrini oggi, è entrato con l’atteggiamento giusto; Hermoso invece continua a non convincermi, ma se la coperta è corta il mister non può farci nulla.
Il resto tutti abbastanza bene, chi più chi meno, Koné è impressionante (il nostro ovviamente) teniamocelo strettissimo.
Un’ultima cosa: si critica tanto Dovbyk, spesso lo faccio anch’io, ma per una volta che fa la cosa giusta, Wesley si divora in quel modo il 2-0, sono cose che non vorrei vedere mai più, mister fai qualcosa ci dev’essere un allenamento per migliorare la mira, non è possibile
Forse sarebbe ora che la finissimo un po’ tutti di spalare guano su questra squadra, specie in un sito di Romanisti. La Roma e’ forte e solida, e’ un dato di fatto.
Certo, non so se riusciremo ad essere competitivi in campionato ed Europa League per via della rosa corta, ma erano anni che non vedevo la squadra sul pezzo e pressare come adesso.
Siamo primi in classifica a fine ottobre che non lo so nemmeno io da quando non succedeva. Se riuscissimo a sprecare meno palle gol, in questo campionato livellato verso il basso, ci giocheremmo lo scudetto.
la Roma è prima! Tutti zitti!!!
Minchia
Primi siamo ….😂😂😂
Nuovamente : salutate la Capolista !!!
daje gasp 1 a 0 quanto è bello adesso sotto con la prossima FORZA ROMA e tutti quelli che criticano si guardassero le partite con Inter , plzen io preferisco 1 a 0 daje.
oggi la cosa più positiva è la prova del marocchino (buona) e di wesley (ottima). vuol dire che forse il mercato non faceva così schifo. e lasciamo lavorare Gasperini che è un ottimo allenatore. daje Roma!!!
La migliore partita Della stagione finora. Ci siamo mangiati tre quattro gol ma finalmente abbiamo creato tanto. Avanti AS Roma
E’ così ‘ che si vince
Oggi bravi tutti ma abbiamo visto la rinascita di Dovbyk! Grande presentazione anche di Wesley. Mi è piaciuto poi la mossa intelligente dei ragazzi che negli ultimi minuti hanno tenuto la palla per non correre rischi. E grazie Mister!
Che aria si respira in vetta!avanti cosi’!Mettiamo a posto il problema dei tiri fuori dalla porta e poi saremo duri per tutti PS.come ho detto ieri penso che l’EL sia da accantonare.Quest’anno ci vuole costruzione e concentrazione su una sola competizione!Non siamo ancora pronti per 2 partite a stettimana magari l’anno prossimo con gli innesti giusti e con un gioco gia’ assimilato possiamo dire la nostra anche in Europa SEMPRE E SOLO FORZA ROMA!!!
