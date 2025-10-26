SASSUOLO-ROMA: 0-1 (15′ Dybala). Grande risposta dei giallorossi che tornano in vetta!

Torna il campionato per la Roma di Gian Piero Gasperini, attesa oggi al Mapei Stadium per la sfida contro il Sassuolo valida per l’ottava giornata di Serie A.

Dopo il passo falso europeo con il Viktoria Plzen, i giallorossi cercano riscatto, con l’obiettivo di tornare subito alla vittoria e restare agganciati alla vetta della classifica. Segui su Giallorossi.net la diretta testuale di Sassuolo-Roma, con aggiornamenti in tempo reale, cronaca minuto per minuto e commenti live dal Mapei.

LA CRONACA LIVE DEL MATCH

SECONDO TEMPO

95′ – FINITA! VINCE LA ROMA E TORNA IN VETTA! I giallorossi passano sul campo del Sassuolo per 1 a 0, decide un gol di Dybala nel primo tempo. Nella ripresa tante occasioni sprecate e un palo, la vittoria è netta. Bella risposta della squadra di Gasperini dopo la brutta sconfitta contro il Plzen.

92′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini ha spazio e calcia dal limite sul secondo palo, Muric si distende e manda in angolo!

90′ – Cinque minuti di recupero.

89′ – Grosso si prende un giallo per proteste.

87′ – CAMBIO ROMA: fuori Wesley, dentro Rensch.

82′ – OCCASIONE CLAMOROSA ROMA! Wesley si divora il gol che avrebbe chiuso la partita aprendo troppo il piatto destro su invito di Dovbyk!

81′ – CAMBI SASSUOLO: dentro Cheddira e Laurienté, fuori Fadera e Koné.

80′ – OCCASIONE ROMA! Cross di Wesley a centro area, stacca Celik che manda di poco alto da ottima posizione!

78′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Volpato che ferma un inesauribile Wesley.

76′ – OCCASIONE ROMA! Konè innesca Wesley che calcia in area col sinistro, Muric manda in angolo!

67′ – PALO ROMA! Pellegrini entra in area servito bene da Dovbyk e supera Muric con un tocco sotto che si stampa sul palo!

65′ – CAMBI ROMA: fuori Cristante e Dybala, dentro Pellegrini e Soulè.

60′ – CAMBI SASSUOLO: dentro Vranckx e Volpato, fuori Thorsvedt e Berardi.

57′ – ROMA PERICOLOSA! Celik innescato da Dybala calcia da posizione molto decentrata dall’interno dell’area, respinge Muric!

53′ – OCCASIONE SASSUOLO: El Aynaoui tiene in gioco Pinamonti che calcia in piena area col destro, palla a lato!

50′ – CAMBIO ROMA: fuori Bailey, dentro Dovbyk.

46′ – Subito ammonito Hermoso per un fallo su Doig al limite dell’area.

46′ – Al via la ripresa: nella Roma fuori Tsimikas, al suo campo Hermoso. Celik torna a giocare alto a destra, con Wesley dirottato a sinistra.

PRIMO TEMPO

45’+3′ – INTERVALLO: Roma avanti di un gol sul campo del Sassuolo. Partita vivace, con occasioni da entrambe le parti: i giallorossi la sbloccano con Dybala, neroverdi vicini al pari con Thorsvedt, poi Cristante va vicino al raddoppio.

45′ – Tre minuti di recupero.

39′ – OCCASIONE ROMA! Punizione di Dybala che sfiora l’esterno della rete dando l’illusione del gol ai tifosi romanisti!

39′ – CAMBIO SASSUOLO: fuori Romagna per un problema fisico, dentro Candè.

37′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Doig che stende Bailey lanciato verso l’area avversaria.

34′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Thorsvedt.

33′ – OCCASIONE ROMA! Dybala libera Cristante, Muric in uscita salva la porta sul centrocampista!

32′ – El Aynaoui prova un tiro dalla distanza, conclusione troppo debole, blocca Muric.

27′ – OCCASIONE SASSUOLO: cross di Berardi a centro area, tutto solo Thorsvedt batte di testa e manda a lato. Che rischio enorme per la Roma, che si salva!

24′ – CARTELLINO GIALLO: ammonito Mancini per un fallo su Pinamonti.

15′ – GOOOOOOOOOOOOOOL!!! DYBALA!! Duetto con Cristante che entra in area e batte in porta, respinge Muric, Dybala si avventa sul pallone e col destro la butta dentro! Non era facile, bel gol della Joya e Roma avanti!

9′ – ROMA PERICOLOSA! Cristante taglia in area su assist di Wesley e con la punta cerca di battere in porta, la palla si impenna e termina sulla parte alta della rete!

7′ – OCCASIONE SASSUOLO: conclusione deviata di Fadera, Svilar deve mandare in angolo!

5′ – SASSUOLO PERICOLOSO: cross di Pinamonti per la testa di Thorsvedt, girata imprecisa che termina sul fondo.

2′ – In questo avvio sembra essere Cristante il centrocampista più avanzato rispetto a El Aynaoui.

0′ – Fischia Manganiello, comincia Sassuolo-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL MAPEI STADIUM

Ore 14:20 – Questa la formazione ufficiale del Sassuolo: Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera,

Ore 14:00 – La Roma ufficializza il suo schieramento anti-Sassuolo: Gasp punta su Dybala falso nove con Bailey all’esordio nell’undici titolare. Gioca Konè, al contrario di quanto anticipato da Sky Sport, con El Aynaoui sulla trequarti. Sulle fasce Wesley e Tsimikas.

Ore 13:35 – Questa la formazione della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, El Aynaoui, Cristante, Tsimikas; Soulé, Bailey; Dybala.

#Ufficiale #SassuoloRoma

— Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 26, 2025

Ore 13:00 – Due ore al fischio d’inizio. Cielo nuvoloso sopra Sassuolo, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre, nella Roma da sciogliere i soliti rebus in ogni settore del campo.

SASSUOLO-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

SASSUOLO (4-3-3) – Muric; Walukiwicz, Idzes, Romagna, Doig; Koné, Matic, Thorsvedt; Berardi, Pinamonti, Fadera. All.: Fabio Grosso

A disp.: Turati, Zacchi, Nyarko, Candé, Volpato, Cheddira, Paz, Moro, Coulibaly, Odenthal, Lipani, Vranckx, Iannoni, Laurienté, Pierini.

ROMA (3-4-2-1) – Svilar; Celik, Mancini, Ndicka; Wesley, Konè, Cristante, Tsimikas; Bailey, El Aynaoui; Dybala. All.: Gian Piero Gasperini.

A disp.: Vasquez, Gollini, Rensch, Hermoso, Ziolkowski, Sangaré, Ghilardi, Pellegrini, Baldanzi, Pisilli, Soulé, Dovbyk, Ferguson, El Shaarawy.

Arbitro: Manganiello.

Assistenti: Passeri – Del Giovane.

Quarto uomo: Rapuano.

VAR: Mazzoleni.

AVAR: Meraviglia.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini