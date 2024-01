LIVE TRIGORIA – De Rossi sta firmando, a breve l’annuncio. Volantini contro Friedkin. Mourinho saluta la squadra

AS ROMA NEWS – Giornata bollente dentro Trigoria. La mattinata giallorossa si è infiammata con l’annuncio dell‘esonero improvviso e inaspettato di Josè Mourinho, comunicato al tecnico dal presidente Dan Friedkin in persona.

Ora c’è attesa per il comunicato ufficiale che nominerà il prossimo allenatore del club capitolino. Il grandissimo favorito è Daniele De Rossi, indicato da tutti gli addetti ai lavori, da Fabrizio Romano ad Angelo Mangiante, come il prescelto della proprietà americana.

La redazione di Giallorossi.net seguirà in diretta l’evolversi della giornata con un live che vi terrà continuamente aggiornati sugli ultimi sviluppi.

AGGIORNAMENTO ORE 13:10 – Firme sul contratto per Daniele De Rossi, a breve l’annuncio della sua nomina come nuovo allenatore della Roma. (Sky Sport)

AGGIORNAMENTO ORE 12:45 – I giocatori della Roma avrebbero appreso della notizia dell’esonero di Mourinho dal comunicato ufficiale e dalle notizie apparse sul web. Nessuno si aspettava questa decisione, nemmeno il tecnico giallorosso. (Tmw.com)

AGGIORNAMENTO ORE 12:30 – Volantini sparsi fuori da Trigoria contro la proprietà americana (“Friedkin maiale“). Intanto Filippo Biafora de Il Tempo fa sapere che Giampiero Pinzi non farà parte dello staff di Daniele De Rossi.

AGGIORNAMENTO ORE 12:20 – LINA SOULOUKOU ARRIVA A TRIGORIA – La ceo Lina Souloukou è arrivata in questi minuti al centro sportivo giallorosso. Atteso un vertice con i Friedkin per mettere a punto le prossime mosse, a cominciare dalla nomina del nuovo allenatore. Ma sembra imminente anche l’annuncio del prossimo direttore sportivo, con i nomi di Vivell e Mitchell come grandi favoriti. (Sky Sport)

AGGIORNAMENTO ORE 11:45 – Trigoria blindata, con Josè Mourinho ancora all’interno del centro sportivo. L’allenatore sta salutando la squadra. Attesa per l’annuncio, che appare imminente, di Daniele De Rossi come nuovo allenatore. (Corrieredellosport.it)

