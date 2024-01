SONDAGGIO – Esonero Mourinho: mandarlo via adesso è stata la scelta giusta? VOTA!

SONDAGGIO ROMA – La notizia ha sorpreso un po’ tutti: la Roma ha esonerato Josè Mourinho, che da stamattina non è più l’allenatore della squadra giallorossa. Una decisione che sta facendo discutere i tifosi e tutti gli organi d’informazione.

Nonostante non sia ancora ufficiale, la stampa è concorde nell’indicare Daniele De Rossi come il prescelto per essere il nuovo allenatore della Roma.

In attesa dell’annuncio ufficiale della famiglia Friedkin, vi chiediamo: è stato giusto esonerare adesso Josè Mourinho? Votate il sondaggio e diteci la vostra nell’apposito spazio dedicato ai commenti.