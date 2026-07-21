LIVE | Summerville all’Al Hilal, Sky Sport: “Affare da 80 milioni di euro, al giocatore 20 milioni a stagione. La Roma si tira indietro”

Ci siamo, o almeno il mercato giura di esserci. La trattativa per Crysencio Summerville entra oggi, martedì 21 luglio, nella giornata che può portare alla svolta definitiva. Dopo il terzo rilancio presentato dalla Roma al West Ham, il club inglese è chiamato a dare una risposta che a Trigoria attendono con fiducia. In questo live seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti della giornata: la decisione del West Ham, gli ultimi dettagli dell’offerta giallorossa, il tentativo dell’Aston Villa di inserirsi e i possibili tempi di arrivo del giocatore nella Capitale. La Roma ha scelto Summerville, Summerville ha scelto la Roma: ora manca solo l’ultimo sì, quello che costa di più. Naturalmente.
ORE 18:20 – DI MARZIO: “SUMMERVILLE ALL’AL HILAL PER 80 MILIONI”
L’Al Hilal e il West Ham hanno raggiunto l’intesa definitiva per il trasferimento di Summerville sulla base di un pacchetto economico pari a circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Per il giocatore sono già state programmate le visite mediche di rito che precederanno l’ufficialità, mentre è già pronto un contratto a lungo termine in attesa delle autorizzazioni finali. La Roma, che aveva messo sul piatto 46 milioni di euro incassando il no degli inglesi, si tira così definitivamente fuori dalla corsa. Secondo Angelo Mangiante al giocatore andrà uno stipendio di 20 milioni di euro.
Salta Summerville per la Roma. ⛔
l’@AlHilal_FC chiude per 80 milioni di euro al West Ham di cartellino e 20 milioni di ingaggio al calciatore. Impossibili per la Roma rilanciare di fronte a queste cifre. @SkySport
— Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 21, 2026
ORE 18:00 – BIAFORA: “LA ROMA AVEVA MANDATO UN AEREO DA SUMMERVILLE”
La Roma pensava di avere ormai concluso l’affare Summerville tanto da aver mandato un aereo a Rotterdam per prelevare il calciatore e portarlo a Ciampino nel primo pomeriggio di oggi. Ora però tutto è cambiato, e l’Al Hilal è nettamente avanti rispetto alla Roma, tanto che il piano di volo da Rotterdam per la Capitale è stato cancellato.
Il piano di volo da Rotterdam a Roma è stato cancellato
— Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 21, 2026
LIVE | ORE 17:35 – ROMANO: “AL-HILAL VICINISSIMO A SUMMERVILLE”
Sembra essere ormai definitivamente battuta la Roma nella corsa a Summerville: l’Al-Hilal ha messo sul piatto cifre impareggiabili sia al calciatore che come commissioni, e a questo punto il club arabo è molto più vicino all’olandese rispetto ai giallorossi. Ora la Roma dovrà reagire sul mercato e ripartire a caccia dell’esterno da regalare a Gasperini. Lo riferisce Fabrizio Romano su Youtube.
LIVE ORE 17:10 – ROMANO: “LA ROMA NON RILANCIA, DECIDE SUMMERVILLE”
La Roma non rilancerà davanti all’offerta degli arabi, che hanno proposto molti più soldi sia al giocatore che al West Ham: la decisione ora spetta solo a Summerville. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.
🚨🔵⚪️ Al Hilal confident to beat AS Roma after huge proposal presented today for Crysencio Summerville.
Higher salary offered to the Dutch winger and bid already being processed by West Ham.
AS Roma leave the decision to Summerville; up to Crysencio, no counter bid. pic.twitter.com/3WfltPm1zi
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026
LIVE | ORE 17:00 – MORETTO: “AL HILAL PRONTO A CHIUDERE CON SUMMERVILLE”
Clamoroso sorpasso sul traguardo: Crycencio Summerville sta per dire sì alla maxi proposta dell’Al-Hilal, offerta che gli arabi considerano “irnninunciabile“, scrive Matteo Moretto. Il club di Simone Inzaghi conta di chiudere l’accordo nelle prossime ore.
Al-Hilal pronto a chiudere per Crysencio Summerville.
Il club arabo ritiene di aver presentato un’offerta impareggiabile a livello economico e spera di definire tutto nelle prossime ore. https://t.co/8SYg4Jsgif
— Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026
LIVE | ORE 16:50 – ROMANO: “L’AL-HILAL IRROMPE SU SUMMERVILLE”
Colpo di scena nella trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito in questi minuti da Fabrizio Romano, sull’esterno olandese si è inserito con forza l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club arabo avrebbe presentato una proposta molto ricca sia al West Ham sia al giocatore, provando a inserirsi proprio nella fase decisiva della trattativa con la Roma. I giallorossi avevano rilanciato nelle ultime ore e attendevano una risposta dal club inglese, ma ora devono fare i conti con una nuova concorrente economicamente molto forte. A questo punto la palla passa soprattutto a Summerville, perchè il West Ham ha già accettato. La volontà del calciatore sarà decisiva per capire se l’operazione potrà proseguire sulla strada tracciata con la Roma o se l’offerta dell’Al Hilal cambierà gli equilibri della trattativa.
LIVE | ORE 12:45 – ROMANO: “Si aspetta l’ok del presidente del West Ham”
Non è ancora tempo di “Here we go” per Fabrizio Romano: la Roma è molto vicina a chiudere per Summerville, ma sta aspettando ancora l’ultima email da David Sullivan, presidente del West Ham che gestisce tutte le operazioni di mercato degli Hammers. La concorrenza dell’Aston Villa e Al-Hilal resta concreta: i due club hanno provato a inserirsi fino a ieri notte. Sono i minuti di Summerville.
LIVE | ORE 12:35 – DI MARZIO: “IL WEST HAM NON HA ANCORA RISPOSTO”
La Roma continua ad aspettare la risposta definitiva da parte del West Ham per quanto riguarda la nuova offerta presentata per Crysencio Summerville. Dopo il no alla prima offerta base da 46 milioni, nella serata di lunedì 20 luglio la dirigenza giallorossa ha inviato una terza proposta formale agli Hammers e attende la risposta definitiva in queste ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.
LIVE | ORE 11:20 – PEDULLA: “SUMMERVILLE-ROMA IN CHIUSURA”
Arriva un aggiornamento di Alfredo Pedullà sull’affare Summerville: secondo il giornalista la trattativa tra la Roma e il West Ham è in chiusura. Il giocatore aveva già aperto ai giallorossi.
Esclusiva: #Summerville alla #Roma in chiusura ⌛️ https://t.co/MKUPRw8RVc
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 21, 2026
LIVE | ORE 9:00 – DALL’INGHILTERRA: L’ASTON VILLA SI STA INSERENDO
Attenzione a dare per fatto il passaggio di Summerville alla Roma: dall’Inghilterra circolano voci di un inserimento last minute dell’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea per la cifra monstre di 117 milioni di sterline sta cercando di soffiare l’olandese ai giallorossi. (Talk Sport)
LIVE | ORE 7:30 – SUMMERVILLE-ROMA, PER I GIORNALI È FATTA
Per Crysencio Summerville siamo davvero alla stretta finale. La risposta del West Ham era attesa già nella serata di ieri, ma tra tempi tecnici e ultimi passaggi non è arrivata la fumata bianca. Il via libera degli inglesi dovrebbe però arrivare nella giornata di oggi. Tutti i quotidiani oggi in edicola raccontano una trattativa ormai vicinissima alla chiusura. Decisiva la terza offerta presentata ieri dalla Roma: 47 milioni di euro più bonus, una proposta pensata per avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dal club inglese. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, così da rompere le ultime resistenze del West Ham.
LEGGI ANCHE – Gasperini sceglie Summerville: perché la Roma ci punta e fin dove è giusto spingersi
La sensazione è che questa possa essere la proposta giusta per arrivare all’accordo definitivo. Con Summerville l’intesa è già stata raggiunta: contratto quinquennale, con ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Alcuni quotidiani parlano di una cifra leggermente superiore, circa 4,2 milioni, ma la sostanza non cambia: il giocatore ha scelto la Roma. C’è stato anche un tentativo dell’Aston Villa di inserirsi, ma i giallorossi sono stati bravi ad anticipare il club inglese, che ora sembra orientato su Rowe del Bologna. Summerville si prepara dunque a diventare l’acquisto più costoso nella storia della Roma. L’arrivo nella Capitale è previsto entro la giornata di venerdì, una volta completati gli ultimi passaggi tra i club. (Il Romanista, Corsera, Gasport, Il Tempo, Leggo, La Repubblica)
Redazione Giallorossi.net
Spero ancora che sia tutto un bluff della Roma per far abbassare le pretese a qualche altro club e chiudere per giocatori del calibro di Godts / El mala / nico William ovvero di giocatori che valgono davvero 50 milioni.
Gasperini ha chiesto questo non gli altri
mamma mia non vi va mai bene niente.
Ma poi … nico williams 😅😅😅?
che ha firmato fino al 2035, ha una clausola da 87 mln…
❤️🧡💛
EL mala andrà a 65, Williams oltre 80, godts su transfermarket ha lo stesso valore di Summerville… però lamentiamoci anche quando si prova a prendere un titolare della nazionale olandese
Gasperini ha chiesto anche zaniolo poi si è visto come è finito all’Atalanta. Non è che i mister hanno sempre ragione e non sbagliano mai. E non sono contrario all’arrivo di summerville, sono contrario a spendere quasi 100 milioni tra cartellino e ingaggio per questo giocatore!! Quando con la stessa cifra trovi di meglio.
Tranquilli che tutti quelli che sostenevano:
Costa troppo
Segna poco
Non ce serve… etc etc
Se dovesse sfumare saranno i primi a dire:
Sono degli incapaci
Sempre le seconde e terze scelte
Mai na gioia …etc etc.
Perché questa è Roma !
Lamin yamal anche 40 ne vale.
Però ci dobbiamo mettere d”accordo ,vogliamo giocatori da grandi cifre, o sconosciuti da quattro soldi?
Quelli che dici te sicuramente valgono 50 mln di cartellino, ma l’ingaggio?? Nico Williams si farebbe bastare 4 mln di stipendio?? E le famose commissioni? Quanto credi che chiederebbero i procuratori per muovere sti grandi giocatori ?
Comunque anche per me sono troppi 50 mln Summerville
Sta storia mi è venuta a noia, io glie lo lascerei…
Sono d’accordo niko Williams vale 40 milioni ed è molto più forte di Summerville, io penso che non verrà e sarei anche contento
Gaetano, il problema nasce dal voler fare acquisti in un mercato drogato come quello inglese in questo periodo. Se si vuole prendere qualche giocatore dalla premier, l’unica possibilità è nell’ultima settimana o a gennaio, quando i club vogliono disfarsi degli esuberi. Meglio andare su altri mercati, verso giocatori al momento non attenzionati da squadre inglesi. Il prezzo di Moreira, ad es., è così alto perché lo strasburgo ha la stessa proprietà del chelsea e spera di piazzarlo in premier
condivido
pagare 50mln per una moto che normalmente ne costa 25 e poi rimanere senza soldi per fare benzina é da fuori di testa
@007
io sono tra i primi sostenitori di Summerville
SE dovesse arrivare di sicuro me la godo… non posso però nascondere qualche preoccupazione perché a volte le cose non vanno come ti aspetti e se un giocatore lo hai pagato il giusto ci perdi qualcosa ma é gestibile PERÒ se il suo valore si sgonfia lo stipendio rimane uno sproposito e se lo vendi in minus l’uefa ci fa le pulci..
sono dinamiche che nel calcio moderno non possiamo ignorare
i tifosi che criticano l’eventuale (uso ancora il condizionale) acquisto di Summerville sono fuori come un balcone secondo me. E’ un giocatore forte forte, ha 24 anni (dunque lo rivendi, da qui ad almeno tre anni), in piena ascesa, nazionale olandese ed è chiaro che Gasp lo ha messo nella lista delle priorità, chiedendo uno sforzo alla società. Che lo sta facendo, mi pare. Cosa è che non vi garba? Vi piacciono altri giocatori? Volete fare voi i DS? Fatelo, ma… davvero però! FORZA ROMA!
Ho le tue stesse perplessità perché costa troppo per la nostra situazione finanziaria, ma lo ha scelto il tecnico.
Ha avuto ragione su Malen diamogli fiducia.
Sicuramente si gioca molto della sua credibilità perché se andasse male ne risponde Gasperini non D’amico
io credo che si voglia anche entrare in quel giro la di milioni. se sei pronto a spenderli poi potresti anche incassarli per i tuoi giocatori in vendita
prendiamo Rodri.
Minuti decisivi da una settimana o due. Mamma Mia che affare di Stato!
se il romanista dice che è fatta ci credo.
dajeeee
dall’aspetto pare un rapper e con lui malen e dybala famo più di 90 gol l’anno prossimo.
ora priorità all’esterno di centrocampo e poi si pensa alle riserve
90??? io direi 100 !!!😂😂😂
Sempre forza Roma!!
Eh sì, giochiamo da soli. Appuntiamoci già lo scudetto, no?
Mettite all’ombra
Azz… anche oggi è il giorno della verità, e non mi sono neanche vestito bene!
bellissima O’Rey!! in ogni modo puoi “blindare” quanto vuoi ma se l’aston villa arriva con 53 milioni e 6 netti per il giocatore, si torna a casa con la coda tra le gambe.
la roma non ha in mano il giocatore. lo avrebbe solo se il giovatore volesse solo la roma costeingendo il west ham ad accettare. le prova è che gli inglesi hanno detto ‘ti faremo sapere domani’. ma è assurdo. in realtà stanno aspettando che arrivi un altro club con una proposta migliore. non credo che lo prenderemo
Quando lo vedo a Ciampino ci credo
se arriva a Fiumicino è un fake
Se lo vedi a Fiumicino è un sosia??
magari è Robinio Vaz travestito da Summerville… Che poi appena stoppa la palla lo sgamano a Trigoria! 🤣🤣 E’ tutta ‘na manovra de Massara, nun ve fidate! 🤣🤣🤣 Mejo se ce sbrigavamo a rinnovà Cilecca e Gamba di Legno, invece de pijà ‘sto Summerville, come ce raccomandaveno gli “esperti” de Radio Radio! 🤣🤣🤣
Dite a Romano o chi per lui che Crysencio Summerville è affare concluso da una settimana e che l’annuncio lo darà la persona che me lo ha detto in occasione della sua presentazione ufficiale.
Un saluto a tutti e sempre Forza Roma
non dovevi dirlo a nessuno quello che ti avevo riferito . Doveva rimanere un segreto tra te e me!!😂😂😂😂
Chi l ha detto l’ ha detto…. basta che arriva … anche perché non ce la faccio più a leggere tutti i giorni le stesse cose,le stesse situazioni e gli stessi aggiornamenti .!!!
E’ concluso da una settimana e nel frattempo il West Ham si è divertito a respingere le offerte della Roma
Incrociamo le dita sia per la buona riuscita dell’acquisto e sia che non si rompa mai perché un piano quinquennale a 4 netti è veramente oneroso.
ma la smettete di fare i commercialisti? invece di essere contenti che la proprietà spende e prende grandi giocatori vi preoccupate di quanto li pagano siete assurdi
Yury, non è questione di fare i commercialisti. La Roma ha bisogno di almeno 4 acquisti di alto profilo e non ha un budget illimitato. Se lo impegni troppo su un solo acquisto, poi sei in difficoltà sugli altri 3 e finisce, come spesso è accaduto, con l’inutile saragoza di turno e il buco in quel ruolo. Ormai dovreste averlo capito,perché sono anni che va così. Se devo sfamare una famiglia con 25 €, non compro 4 ostriche al ristorante, ma faccio la spesa e cucino a casa un buon pranzo.
pensate se fosse invertita. tre di prestito e 47 obbligo di riscatto. per gli hammers non cambierebbe a livello di bilancio.
Almeno hanno fatto un nuovo articolo… Cominciava ad essere difficile leggere il 170simo commento
…
Ovviamente, il fuoco di sbarramento verbale era rivolto verso chi sollevava dubbi sulla bontà di questa operazione di mercato…
Vedremo anche quale sarà la nuova linea di pensiero dell’utente in questione… dove attesterà la linea di difesa a oltranza della proprietà… con certezza di assoluzione per opere o omissioni…
Kawa, se parli di me resto assolutamente non convinto dell’operazione,
se confermata su quelle cifre.
Ci mancano almeno un’altra mezzala e sicuramente un laterale sinistro,
e questo senza cessioni importanti,
50ML per un giocatore che non ha dimostrato NULLA, proprio nulla,
perchè l’unico anno buono lo ha fatto nella B inglese mi pare assurdo,
come che il suo stipendio sia più alto di Kone, Ndicka, Svilar, Wesley, Malen…
C’era andata bene con Sancho e Raspadori… mah….
sì, Anto, mi riferivo a te.
E allora non cambio assolutamente linea di pensiero.
e spero che o l’operazione non si faccia a quelle cifre, o non si faccia proprio.
Abbamo già dato con Abraham e Dovbyk,
che per altro avevano ben altro curriculum, e si poteva anche comprendere
l’investimento per il capocannoniere della Liga.
Qui parliamo di uno che in 2 anni non è in doppia cifra neanche contando gli assist!
Eh ma Gasp….
massimo rispetto, ma Gasp voleva pure Sancho e Raspadori.
La mezzala?.. Giochiamo con un 3-4-2-1.. 2 mediani e ne abbiamo 4.. Ne volete 5?.. Al contrario non abbiamo neanche un ala sinistra, ed era ovvio che la spesa grande si facesse su quel ruolo..
Summerville e quel giocatore che assomiglia tantissimo a Lookman, è proprio come Lookman in premier ha avuto difficoltà a segnare, se fosse un velocista che salta l’uomo, fa goal, costerebbe 80 non 50..
Ieri ho portato l’esempio, tale Bouzamana Toure 5 goal in Bundesliga 50 mln.. Il mercato è esploso.
Il ritardo della risposta ha una sola spiegazione: stanno aspettando l’Aston Villa. Ritardi tecnici de che? Per permettere a quelli di inserirsi. Quindi stiamo molto calmi.
Forza Aston Villa allora.
Se non lo prendevano si sarebbe detto che gli americani sono degli straccioni che non vogliono spendere lo prendono e si sta dicendo che costa troppo addirittura per qualcuno è una pippa, se Gasperini lo ha chiesto ci sarà un motivo no
esatto paolo.
nel frattempo la Roma è in Champions, Juve e Milan in Europa League.
Svilar venduto per il bilancio? ah no
Ndicka venduto? ah no
Konè venduto? per ora no
EA, dopo il mondiale venduto sicuro. ah no
ecc ecc
❤️🧡💛
speriamo faccia la differenza ma costa tanto
Giocatore che fa la differenza ed e giovanissimo, lo sfrutti alla grande, il costo c’ è ma lo ammortizzi e ci guadagni nel tempo oltre che in risultati… FORZA ROMA
Giovanissimo?
Fa 25 anni a ottobre.
Ma d’altronde ogni tanto trovo pure io qualcuno che dice che sono giovane e ne ho più di 50 ……
A più di 50 oggi sei un ragazzo. E nello sport 25 anni sono nulla, se si pensa ai 40 di Messi e così via.
Beh se penso ai 41 di CR7 che è poco più di un soprammobile qualche domanda me la pongo.
Quindi alla fine gli diamo la cifra che chiedono dall’inizio ma con un mese di ritardo. Come sempre…
A dire il vero il lavoro la Roma lo ha fatto sull’ingaggio. Inizialmente sembrava che la richiesta fosse sui 6 milioni all’anno, ora balla sui 4. Quindi il tempo trascorso si giustifica con un risparmio pari a non meno di 15 milioni.
@Vegemite, a più di 50 per l’INPS sei un lattante. Non ti fanno ancora neanche il calcolo della previsione dell’assegno pensionistico. 🙂
L’ho già espresso in altri post.
Non è la tipologia di esterno che preferisco e trovo spropositato il costo.
Al sottoscritto piacciono giocatori più tecnici che sanno calciare con entrambi i piedi mentre Summerville è monopiede.
Essere ambidestri (tipo Greenwood, El Mala, Nusa, Alajbegovic) costituisce un plus notevole per un attaccante e lo rende immarcabile. Ma riconosco che è sicuramente un upgrade notevole rispetto alle varie soluzioni adottate la scorsa stagione (Elsha, Pellegrini ….).
Eppure basterebbe vedere i filmati su YouTube, se proprio non si possono seguire le gare di Premier League in diretta, per notare come Summerville sia proprio ambidestro. E, soprattutto, capace di giocare con eguale efficacia su entrambe le fasce…
Io credo che tu non conosca bene il giocatore in questione e che, come spesso succede, siete vedove di chi non arriva. Greenwood è un ambidestro quasi unico, ma che comunque gioca a destra, portando palla con io mncino per lo più. Summerville è destro, ma calcia benissimo anche con il sinistro ed ha una tecnica di altissimo livello. Abbiate la pazienza almeno di studiarli un minimo i calciatori prima di emanare giudizi sommari.
Evidentemente abbiamo un concetto di ambidestrismo differente.
Ho seguito le sue partite nell’Olanda proprio per valutarlo tecnicamente.
Fa delle accelerazioni e della rapidità le sue armi migliori.
In situazioni di comodità ha sempre scelto di andare sul lato destro, optando per il lato sinistro solo quando costretto.
Il vero ambidestro ragiona con entrambi i piedi.
Che poi sappia usare l’altro piede discretamente conta poco altrimenti sono ambidestri pure Soulé e Dybala.
Vegemite no, non scherziamo, hai seguito il mondiale?.. Allora avresti visto una cosa che ne Dybala ne Soule farebbero mai.
Un tiro di sinistro che è praticamente perfetto e si infila in rete, proprio contro il Giappone..
Soule non tira con il destro neanche se gli meni, lui lo fa da fuori area, non è ambidestro ma fa goal simili di sinistro?
Certo non è Greenwood che non sa nemmeno quale è il suo piede preferito, ma hai scelto una caratteristica che usa abbastanza bene, il piede debole.
@@@ Marco79
Koeman in questi mondiali l’ha messo alto a destra.
Tu riporti l’episodio di una delle poche volte in cui Summerville si è accentrato col piede debole, mentre invece io ho osservato che preferiva andare spesso sul fondo col piede forte.
Summerville in carriera ha segnato 25 reti di destro e 5 di sinistro, rapporto 5:1, lo stesso di Soulé, autore di 3 reti destro e 15 sinistro.
Una bella differenza rispetto a Greenwood, 25 destro 39 sinistro o Alajbegovic 4 sinistro e 12 destro.
Vege.. Dire che è ambidestro e una bugia, ma il ragazzo con il piede debole ci sa giocare..
Per farti un esempio, Soule e un giocatore che anche nel dribbling torna sempre sul sinistro, ed è per questo che difficilmente gioca a sinistra, Summerville invece ha giocato tantissime partite anche a destra, non è stato Koeman a metterlo a destra, lo fa da sempre, ovviamente non lo paragono a Greenwood, ma sul piede debole e di gran lunga più capace di Soule..
E una via di mezzo..
Forza Roma
posso dire la mia , secondo me tutte fake news , secondo me la Roma è già d’accordo con il west ham e ancora non l’ hanno detto solo per fare un po’ di friccichio nel calciomercato!
Tempo perso, ostentazione di tranquillità, unanimità dei giornali, trattativa ai dettagli, inserimento last minute di qualcun altro. Ci sono tutti gli ingredienti tipici della solita, ancestrale, beffa romanista. Poco male, lo stiamo strapagando.
Questo è forte forte cit. 😛
L’ Aston Villa se lo voleva, s’inseriva subito qualche giorno fa. Stanno su Leao.
Stanno a spende i soldi di Kone’ prima annunciano Summerville e tempo una settimana annunciano la cessione di Kone’, con Greenwood non hanno concluso perché non avevano la certezza di quanto avrebbero incassato per Kone’ perciò non vi preoccupate perché 50 escono e 50 rientrano
Buon giorno. Si chiama mercato: si annunciano acquisti e cessioni, l’importante è che a fine agosto la Roma si sia rinforzata…
se vendono Kone’ indeboliscono non rinforzano
10 milioni d’ingaggio!!!
La smettete di romperkaxxo alla NOSTRA SOCIETÀ?!
Ma davvero qualcuno pensa ancora che Greenwood ce lo hanno soffiato per il cartellino?!
Allora siete de coccio!!!
FORZA ROMA
Nicola la vendita di Kone non avrebbe nulla s che vedere con l’acquisto di Summerville..
Se si è costretti a vendere Kone e per il bilancio 25/26.. Mentre l’acquisto di Summerville rientra nel bilancio 26/27.. Sono cose totalmente scollegate..
Ergo se devi vendere Kone e per sistemare il bilancio precedente.
In oltre, dire in partenza che senza Kone sei meno forte, senza sapere da chi verrebbe sostituito, non ha il minimo senso..
E lo dico io che Terrei Kone a prescindere
Forza Roma
volesse il cielo, summerville a quelle cifre NON lo voglio alla Roma. Ci diminuirebbe di molto il budget per il mercato e sarebbero soldi spesi male perché un giocatore come lui lo paghi al massimo 30, non 50. I due norvegesi, schelderup e nusa, prendono meno e costano anche qualcosa in meno credo, sono più giovani e forti a mio avviso. Se vuoi delle scommesse, vai su godts ,Alajbegovic o mbaye del PSG. se vuoi la spesa da 50 milioni prendi El mala, non summerville per 3 partite d’estate
Si si, vai a trattare con Benfica e Lipsia, poi vedrai se ti chiedono di meno, come no…
Nusa 40 lo paghi. Però concordo sul fatto di vedere altrove, ci sono giocatori che con meno renderebbero di più. I parametri zero comunque no? Almeno migliorerebbero la panchina che a noi manca
Forti ste squadre della premier che si scambiano giocatori a cifre folli e poi però diventano micragnose quando si tratta di acquistare Konè. L’aston villa coi soldi di rogers può tranquillamente offrire 60 al west ham e 6 netti al giocatore e a quel punto ciao summerville
quello inglese è un ecosistema a parte come lo era l’Italia negli anni 90, prima si capisce e prima si interviene
Si tratta della classica bolla. Come ricordato anche l’Italia lo era, infatti si è visto il botto fatto. Lo faranno anche loro.
da quello che ho visto summerville è veramente forte. ma non capisco un H di calcio :). in ogni caso non penso che lo prenderemo. il traccheggiare del west ham è per avere un’offerta migliore
è un crack
Secondo qualcuno 47 milioni sono troppi e io sarei pure d’accordo. Ma poi leggo 117 milioni (di sterline) per un giocatore al massimo buono come Rogers e allora penso che si stia facendo un affare…
Sono i prezzi della Premier. Se ti compri una polo Ralph Lauren da Harrods, la paghi di più piuttosto che da Amazon. Eppure è la stessa maglietta.
Sembra di più che si scambiano i giocatori tra di loro a prezzi esagerati per generare plusvalenze. Poi appena trattano con altri fuori dalla Premier League i prezzi cambiano nettamente sia in entrata che in uscita
Oggi è un giorno nefasto perché ho letto che Ibrahimovic ha apertamente criticato la cifra spesa per Rogers, dicendo “e allora Yamal o Olise quanto dovrebbero costare? Questa cosa deve finire”. E quindi, dicevo, è un giorno nefatso perché mi tocca essere d’accordo con Ibrahimovic. La Premier ha completamente drogato il mercato (e dico la Premier solo perché l’Arabia non è ancora un campionato di primo piano).
@sedia Strano non abbia detto:” allora Ibra vale ancora 200″ 😅🤔😂😂😂
@Pompi – esatto 😀
ennesima presa per i fondelli degli inglesi. Lasciamo perdere e prendiamo giocatori più sostenibili e magari pure più forti
spero nell’ Aston villa non si possono buttare tutti questi soldi per un giocatore che non è niente di che….poi tra l’altro ho visto pure che ha una bella lista infortuni….. così non esci mai dal fpf….
Oggi alle 8 su Radio Romanista avevano detto che è fatta e che in giornata potrebbe arrivare addirittura l’annuncio…
Ora, l’Aston Villa potrebbe inserirsi e la Roma è in attesa della risposta del West Ham…
Abbiate pietà e rispetto per i tifosi romanisti !!!
Non hanno più titoli, domani sarà ripetitivo come quello di questi ultimi giorni e cioè ( la Roma da l’ultimatum al West Ham, la risposta entro questa sera) e giorno dopo giorno finisce un altra settimana e l’omo campa.
Sancho e Rìos lo scorso anno non ci hanno insegnato niente. Ci stiamo facendo prendere per il c*lo da una squadra retrocessa. Cambiano i dirigenti a Roma ma il modus operandi resta sempre lo stesso.
PS: grande “vendetta” di Massara con Celik alla Juventus.
Ancora con Massara …… ormai è storia passata. Forza D’Amico e Forza Roma
Ce l’ha fatto piccolo er favore, ancora co sta vendetta
Rapporto qualità/prezzo io direi di prendere schelderup e ndoye …. Con 55 milioni prenderesti esntrambi , vendi kone a 60 ( e li vale tutti) e ti rimane 5 milioni , insieme alla vendita di eddine (8 milioni) e kumbulla (4 ) più le vendite di mannini, cherubini ( in realtà io me lo terrei) , reale , arrivi ai 20/25 milioni comprando ricci del Milan ( lo vendono a 20) + kessie a parametro 0
Contando che sono spese d’esercizio scaricabili al prossimo contabile .. si può fare
Come no, il Nottingham per Ndoye (una rete in stagione) chiede 40 milioni…
E che ce vo’..😃
Io non ci credo fino a quando non lo vedo a Roma , troppi giochini a rimandare , quelli stanno aspettando un’offerta al rialzo e noi li col cappello in mano speranzosi . FR
io sono e sarò sempre della Roma io dico e inutile che si fanno ste conferenze stampa a chi giova tutto questo non vedo tutto questo miglioramento da quando sono stati messi alla porta, Mourinho , De Rossi , coso a parte Juric , Ranieri che cia’ salvato dalla retrocessione , Gasperini, e Ranieri , Massara DS . fuori Ranieri ,e Massara mi dite che cosa è migliorata la Roma , ancora con Gasperini e il nuovo DS D’AMICO! forza Roma!
In primis Franco anche prima di Ranieri la Roma non è mai stata in zona retrocessione, dire che ci ha salvato dalla serie B mi sembra le classica esagerazione insensata..
Poi Ranieri ha fatto un grande lavoro, ma lo ha fatto da allenatore, e tutti i tifosi gli sono grati.. Io lo sono almeno..
In cosa siamo migliorati?.. La Roma non arrivava terza con 73 punti da 8 anni circa.. Ecco in cosa.. Il resto sono chiacchiere.. I numeri, le posizioni, dovrebbero rispondere al quesito.
Forza Roma
50 milioni sono troppi,ma questo chi è??
Come chi è, giocava con L’achillea fino a un mese fà e non lo conosci?
Il mister ha chiesto un giocatore che ti garantisca un certo livello, magari non il migliore ma quantomeno sicuro. Lookman quando arrivò non era un giocatore dal rendimento sicuro. Il mister, come tutti gli allenatori, cerca di diminuire il numero di “scommesse” e almeno per l’esterno d’attacco vuole una garanzia di rendimento. Vogliamo costringerlo a lavorare solo sulle scommesse oppure vogliamo dargli almeno 1-2 giocatori di cui si sente sicuro ? Su Wesley ha avuto nettamente ragione
se tanto mi dà tanto, visto gli ultimi eventi:
welcome to Aston Villa, Crisencio Summerville
Io resto convinto che se devi fare cassa entro il 31/7 da sacrificare sarebbe El anaoui e non Kone’
Se riesci a ptendere Kessie a zero non hai un centrocampo hai una diga
Greenwood 2? Se dovesse accadere, Gasp potrebbe piantare una di quelle grane (giustamente) da cambio allenatore. Ma speriamo arrivi Summerville e tutti felici e contenti.
Forza Roma
mah speriamo bene che sia un buon affare dal punto di vista tecnico. dal punto di vista economico è a rischio non vedo molto margine. compri un giocatore a 50 e quanto e se si può rivalutare? il rischio è che finisce come dovbyk, schick abraham..ecc. speriamo invece sia un crack. non lo conosco molto. dai filmati sembra il classico giocatore come tanti a sinistra che rientra sul destro con buona tecnica
Ma tu vuoi giocatori per rivenderli o per fare uno squadrone? Per il trading c’è la borsa di Milano, se ti piace.
Penso che voglia sicuramente giocatori per uno squadrone, ma soprattutto che non falliscano in modo da non essere costretti a venderli presto e a un prezzo insufficiente a recuperare quanto speso. Se li paghi tanto e poi non si adattano, il rischio di doverli poi mandare in giro in prestito è concreto.
Summerville ha scritto quel post ieri sera perché la società gli aveva comunicato che veniva ceduto alla Roma. L’offerta è già stata accettata ieri mentre la comunicazione dovrebbe arrivare pubblicamente oggi. È fatta da ieri altrimenti il giocatore non scriveva 2 righe con un post.
Chi ha fatto palo?😃…Summerville ottimo giocatore, vale 50 dí oggi magari arriverà 👀🍻
A quelli che criticano ogni singola iniziativa della Roma: mandate il curriculum vitae a Trigoria e una volta assunti come dirigenti plenipotenziari, pensateci voi…
il prezzo lo fa chi vende non chi acquista, quindi le voci su
n giocatori da prendere quando ne parli valgono 50 quando vai a trattare non è così, ( vedi GREENWOOOD ) quindi con 45/50 milioni in premier prendi un giocatore discreto a 20/30 non ci sono giocatori di alto livello, forse in seconda divisione, motivo per cui anche l’Inter che vorrebbe Spence fa fatica… gli devi dare almeno un 40
Certo che leggere i tifosi della Roma che si lamentano della Roma spende “troppo” è surreale.
Si potrebbe dire ha speso “male”, ma solo dopo aver visto performare il giocatore con la Roma…esempio Dovbik..ma troppo come fate a dirlo?….il west ham fa un prezzo e se vuoi il giocatore devi pagarlo, come tutti i giocatori del mondo.
Cerchiamo di sostenere i nuovi arrivi, soprattutto se onerosi anzichè stare col fucile spianato per poter dire “io lo avevo detto”.
Hai ragione da vendere, per il resto stendiamo un velo pietoso
Per me il giocatore è forte, una tipologia di calciatore che in Italia spacca, se lo dovessimo prendere spero di non sbagliare.. Tuttavia comprendo i timori di chi parla di “troppi soldi spesi”.. Probabilmente la paura più grande è che questa spesa poi non ti porta a completare la squadra.. E se fosse così, sarebbe un errore..
Ma sarebbe un errore da dilettanti, per questo non credo sarà così, se Summerville dovesse arrivare, la rosa verrà comunque completata.
Lo dirà il tempo.
Forza Roma
Non si può aspettare “il tempo”, per capire se una decisione è giusta. Bisogna saper prevedere e prevenire gli errori.
Gasperini ha stroncato e silurato Massara perché non comunicava adeguatamente con lui, ha voluto D’Amico che già conosceva e con cui ieri è andato a pranzo. Speriamo!
Fra.. E ovvio che loro devono avere le idee chiare già adesso, già da un mese, il “lo dirà il tempo” e per noi tifosi ovviamente.. Che non possiamo conoscere e dobbiamo aspettare e vedere cosa uscirà fuori..
D’amico e una decisione societaria, che voleva Manna, non sei arrivato a Manna sei andato dritto su D’amico che a Bergamo ha fatto cose importanti..
Tuttavia i prezzi sono cambiati, se vuoi un giocatore decente sono 40 mln quest’anno..
Il mercato sta esplodendo..
Forza Roma
Un dettaglio di cui non si tiene conto possono essere le garanzie bancarie richieste in questo caso dal West Ham. Se vi sono rapporti molto più diretti dei Friedkin in affari come ad esempio gli americani Boehly (Chelsea) o McCourt (Marsiglia), diciamo su queste garanzie chiudono un occhio. Il West Ham però ha diversi azionisti tra cui il ceco Krepinsky quindi può essere che richiedono delle garanzie bancarie specifiche tipo Standard Chartered che i Friedkin non hanno ma di grading + basso
Ebbene sì maledetto Carter, mi hai scoperto ancora!..sono Stanislao Krepinsky il re del crimine 😃😃😃😄
daje ASR iniziamo a comprare daje,famo sta squadra che nn vedo l’ora inizi il campionato e la nostra benedetta Champions,daje…..SUMMER IS MAGIC 💛❤️🔥
credo che D’Amico abbia preso una bella lezione dal West ham. non deve assolutamente scendere sotto i 60M per Kone
Esatto. Ma per Koné chiederei Moreira + 20 milioni. Valutazione Moreira 40, Koné 60. Magari inserisci prestito con diritto per Garnacho…
Lo presentano questa notte a Via Uffici del Vicario
Assurdo pagare questo che segna pochissimo quanto costava Greenwood che è un campione goleador. Responsabilità di gasperini.
A me il giocatore piace e parecchio…poi costa tanto,non li vale, c’e’ di meglio, non mi interssa, Importante e che ci sia unita’ tra Societa’-Ds-Mister x fare questo acquisto …ho soltanto paura de Sor Lotito(nostro) che alla fine puo’ fare un rilancio…(de Caciotte&Pecorino) e la’ stamo messi male…Daje ROMA”””
summerville e il tipo di giocatore che serve quindi solo con lui più forti dell anno scorso poi vedremo il resto degli acquisti e le vendite che faremo a quel punto i sostituti di chi parte ma a me se spendono queste cifre va benissimo.
Il dado è tratto? O si è sciolto?..14,57 e ancora non si quaglia..⚖️💰
è arrivata l’email? Sts connessione è un po lenta…
Per quanto ci siano in giro detrattori, Sommerville ha mercato e solo il prezzo ha fatto si che ainteressarsi a lui siano solo tre squadre, se costava 35 sarebbero state 10, per questo mi fa sorridere chi dice che 50 milioni per Sommerville sono troppi, chi la pensa così poi si ritrova con i Saragozza di turno.
Se vuoi un giocatore pronto e forte i prezzi sono questi altrimenti vai sulle scommesse tipo Vaz anche un Garnacho che non da le stesse garanzie costa non meno di 40
Pensiamoci bene a spendere tutti questi soldi penso che potremmo trovare di meglio.
Mamma mia che tiritera! Peggio del falò di confronto di Temptation Island!
Grande citazione, mi vanto di non aver mai visto neanche per sbaglio certe trasmissioni.
Siamo alle ore 16,30 del 21 luglio e stiamo ad aspettare una risposta che doveva essere arrivata ieri pomeriggio. A me non pare una cosa normale. Questi ritardi finiscono male il 100% delle volte. Se fosse sì avrebbero risposto che motivo avrebbero per traccheggiare.
So arrivati l’arabi, me sa che zompa pure questo. Ora tocca al calciatore decidere.
che imbarazzo
🤣🤣🤣non avevo dubbi..questi giornalai non ne azzeccano una.. questo non è mai stato vicino alla Roma..chissà quanto gli hanno proposto
ragazzi miei che vi devo dire , c’è se summerville all’ età che ha , accetta la Saudi pro league e si va a rovinare la carriera per dei soldi in più, io a questo punto vado a incaricarmi come allenatore del Cosenza !
Ma te sei Roberto quello di Holly e Benji?
A parte il fatto che fa quello che crede meglio per lui (beato lui) e cmq per me alla fine viene a Roma
Questi “colpi di scena” sono sempre altamente prevedibili.
Prima i turchi,adesso gli arabi…. niente quest’anno nn ce ne dice una dritta.
stavamo spendendo 50 milioni per uno che preferisce giocare in Arabia…rendetevi conto!
Evidentemente è l’aria di Roma che rincitrullisce il cervello non c’è altra spiegazione
Stiamo offrendo quanto pensiamo sia giusto per un giocatore forte. Se poi preferisce giocare in Arabia sono fatti suoi non puoi fargliene una colpa
Ecco fatto.
Son arrivate le truppe cammellate coi petrodollari.
Di colpo Summerville sembra diventato il nuovo CR7.
Addio Crisencio, è stato bello crederci.
Se stanno giocando al rialzo, alzarsi dal tavolo immediatamente e abbandonare la trattativa. Summerville 24 anni sarebbe un pazzo ad accettare di giocare in un campionato ridicolo e finto, avrebbe chiuso la carriera. Spero che per qualche ragazzo conti ancora qualcosa sognare di poter realizzare il sogno di giocare in campionati e coppe competitive e avvincenti come quelli Europei.
La colpa è sempre dei DS… Meno male che ascoltate le radio e attacchiamo il loro operato…
Dovrebbero vietare l’accesso al calciomercato dei club arabi o mettere dei forti paletti alle squadre europee che vendono in Arabia o nei campionati senza freni come quello turco…la cosa sta diventando grottesca, non c’è piu mercato per altri eccetto che per la premier.
La stessa cosa che facevano le italiane all’inizio del millennio. Ma allora andava tutto bene, vero?
Perchè tutte queste discriminazioni? Dovrebbero mettere paletti così hai un vantaggio tu sugli altri?
Gasp è arrivato ai quarti di Champions con giocatori come Toloi, Caldara, Djimsiti, Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens, Castagne, Gomez, Malinovskyi, Pasalic, Muriel, Zapata. Gente per lo più semisconosciuta e fuori dai radar delle squadre top (top per soldi, intendo, oltre che per ambizioni). Questo è il tenore di giocatori che ci servono, gente che ha fame e voglia di crescere, e soprattutto adatti al gioco di Gasp. Lasciamo perde tutto il resto, in particolare i mercenari
Conosci giocatori disposti a giocare gratis?
Paulo Dybala per esempio, visto il taglio che si è dato allo stipendio. Il più grande dopo FT e attaccato alla maglia. Forse anche Lorenzo Pellegrini? Forse un po’ meno Celik, che per qualche soldo in più va addirittura agli strisciati?
Gasperini ha la sua età, non vuole più aspettare. Il percorso lungo dell’Atalanta non è possibile. Del resto, la proposta di Massara aveva quelle caratteristiche ed è stata reiniviata al mittente.
👋🏽
🛫🇦🇪🕌👳🏽♀️
… mo’ passiamo ai giocatori seri!
saltato anche Summerville……difficile giocarsela contro i petroldollari …….avanti il prossimo….con la consueta lentezza e assoluta calma……forza roma
Uno ce la faremo a prenderlo? O.o
:v
Andrò controcorrente, ma spero vivamente che salti l’affare Summerville. A quelle cifre compri gente più forte, più giovane e di conseguenza anche più facilmente rivendibile, per fare un esempio, con pressapoco lo stesso esborso, prendi Nusa o Godts che per me sono nettamente superiori e prendono meno anche di stipendio, a patto che si muovano a chiudere una trattativa prima dei prossimi mondiali
assolutamente d’accordo
Prima di rivenderli i giocatori bisogna acquistarli…a noi manca ancora lo step decisivo: l’acquisto
y vamos l’Al-Hilal 😂
ripeto quello detto per grenwood ,un giocatore giovane che preferisce andare a giocare in un campionato turco o araba e un giocatore senza stimolo e a noi servono i lupi come Malen ,quindi se va nessuno rimpianto e non parlatemi di soldi perché un ragazzo di 24 anni con un contratto di 5 anni a. 4 milioni più bonus sistema lui e due generazioni future ed avrebbe solo 29 anni
se a Malen gli fosse arrivata un’offerta dall’al hilal voglio vedere come stava a Roma…
ti va bene Dibala? ha rinunciato ai soldi arabi per rimanere qua quindi ,cambio nome così seimpiuncpntento ? ma il concetto resta
se avessimo chiuso 2 giorni fa… probabilmente questo non sarebbe successo.
come al solito noi trattiamo per mesi e gli altri comprano in 5 minuti.
@Fulvio
Se la Roma avesse cercato di chiudere la trattativa due giorni fa, molto probabilmente l’Al-Hilal si sarebbe inserito due giorni fa.
L’unico sbaglio che sta facendo la Roma da due stagioni a questa parte, è che le trattative che porta avanti vengono fatte alla luce del giorno, quando invece, dovrebbero essere tenute nascoste.
Ma solo in Premier ci stanno i giocatori?
No, infatti la Roma sicuramente starà giocando su più tavoli, come fatto l’anno scorso con Rios, andando in Francia a prendere El Aynouai. Non escludo che in caso di tramonto della trattativa per Summerville, si ripieghi subito su Godts, il bimbo del PSG o tanti altri. Per cui non mi fascio la testa e guardo in avanti. La cosa importante è che i soldi da spendere ci sono.
ma infatti….
Non avevamo nessun dubbio…. da ridere, si può dire ?!? neanche a farsi prendere per il….fondelli
se davamo subito soldi richiesti e c’eravamo solo noi due da mo che l’avevamo preso l’olandese…siamo dilettanti allo sbaraglio…spero nel miracolo come Dibala che ha scelto noi anziché wi petrodollari…
forse in molti sono “faciloni allo sbaraglio”
Sono scelte di vita e di carriera. Se preferisce il cimitero dorato degli elefanti alla competizione e alla possibilità di consacrarsi ai livelli che contano, buon per lui. A questo punto però deve essere chiara una cosa: la Roma non ha le risorse nè l’appeal per competere in eventuali aste. Quindi è inutle anche provare per Nusa e Goedtze. Arriverebbe il Bayern o un’altra squadra top e se lo prenderebbe all’ultimo in un minuto. Ti fanno fare la tratattiva al posto loro e poi te lo soffiano.
Giustissimo. Con il che vanno ripensate le scelte dello scorso anno, visto che ci si trova di continuo spalle al muro. La strada sui giocatori da 35 mln in più è difficilissima e piena di ostacoli, sfuggevole
Per ora abbiamo perso Saud, Tsimikas, Celik, Romano, El Shaarawy, Bailey, Baldanzi, Ferguson, Venturino e Zaragoza. Dovremmo perdere ancora Cherubini, forse Dovbyk, forse Soulè, Kumbulla, Reale, Salah-Edine, forse Angelino, Vasquez, e Konè se hanno in previsione qualcosa che Gasperini considera più adatto. Ci vorrebbero 2 DS.
Stavo per scrivere la stessa cosa.
Aggiungo solo che siamo al 21 Luglio e in entrata abbiamo rinnovato Cristante.
Fossi in Gasp mi dimettersi, altro che i piedi di Mou sulla scrivania.
Comunque, aspettiamo la notizia ufficiale.
AL-HILAL deo gratias…
Troppi troppi troppissimi soldi per QUESTO giocatore.
Per le stesse cifre c’è di meglio.
Ora andare su Godts e chiudere subito.
il calcio ormai è un baraccone immondo. ..tra qualche anno prepariamoci a squadre arabe e forse usa in Champions…
Straordinario leggere i commenti su questo forum. Se Summerville arriva costa troppo, se non arriva siamo una società di polli. Siete troppo forti!
Vabbè…diciamo che si può giocare anche senza Summerville…avanti il prossimo
Greenwood, Celik ed ora Summerville! 3 casi fanno una certezza….siamo Lenti Lenti Lenti Lenti Lenti… con sta proprieta’ le trattative sono estenuanti, lunghe all’inverosimile, la tempistica e’ tutto!! Aspetti, tratti e ti fai sfilare i giocatori su cui stavi da mesi. 21 Luglio (1 mese dal campionato) e zero acquisti….
Io me chiedo ma il Genio delle trattative qua chi è?
a 24 anni se è un minimo professionista farà la scelta giusta… speriamo bene, in caso non vogliamo mercenari a Roma 💛❤️
Garnacho Prendiamo Garnacho!!
Offerta ricca per il West Ham ed offerta ricca per il giocatore.
Bene, ma le cifre?!
Nessuna, però si sa solo che sono due offerte ”ricche”.
Quello che a me lascia più perplesso è che una squadra di Champions League ad oggi non ha venduto nessun giocatore, neppure Konè.
Non sono pervenute offerte per nessuno in rosa.
Ma è davvero possibile?!
speriamo salti tutto,costa troppo e non è un fenomeno
lo spero anche io… 50 mln sono davvero troppi, ne compri 2 come malen
L’appeal internazionale della Roma e la nostra disponibilità economica non può attrarre calciatori dalla premier. Penso che D’Amico e Gasperini sappiano cosa fare (guardate il mercato dell’Atalanta), se si può arrivare a giocatori come Greenwood o Summerville bene altrimenti arriverà qualcuno più da Roma (simil Atalanta). Siamo arrivati terzi, diamogli il tempo di fare il loro lavoro.
Credo che i grandi nomi non saranno nostri nuovi acquisti almeno per la prossima stagione.
Pero’ dobbiamo metterci d’accordo! O era vero che senza Champions “certi” giocatori non sarebbero potuti venire (questo e’ quello che ci hanno sempre raccontato) oppure No. Se adesso neanche la partecipazione alla Champions ti rende appetibile ed ha piu’ appeal il Fenerbache (che fai i “preliminari”) e fattura, oltretutto 100 mln in meno di te, di cosa stiamo parlando?
Beh se ora il ragazzo scegliesse la Roma e non una montagna di soldi inizierebbe a piacermi molto di più.
Abbiamo bisogno di giocatori motivati e seri.
In caso contrario bene che la cosa non si sia concretizzata ….. anche per altre ragioni che ho già chiarito.
Una cosa e’ certa se va’ in Arabia ha finito con il calcio di un certo livello. Una cosa e’ certa gli arabi ormai hanno il monopolio del calcio. Villa d’estate cosi si chiama fra 1 anno si stanca di stare li’ ma ricordiamoci che lui e’ forte ma la dimostrato solo nell’ultimo anno ed ha 24 anni.
qua si vede veramente dove vuole andare il giocatore ,sul progetto tecnico o sui milioni di euro,ma ripeto non è un fenomeno in giro c’è di meglio,comunque che arrivi o no cambia poco meglio non prendere nessuno che vendere i migliori per me…restiamo cosi con piccoli innesti
Piccoli innesti? Tipo Zaragoza e il fenomeno Vaz (che come innesto nemmeno è tanto piccolo)? E spremendo Wesley su 55/60 partite senza nessuno a sinistra?
Che poi “vendere i migliori” non dipende dagli acquisti futuri ma dai conti da migliorare al 30.6.2026.
Semmai, poi, vendere o liberarsi dei giocatori più inadatti e scarsi per poterli sostituire.
Il mercato della Roma si capirà e comincerà ad agosto…
Ragazzi la Roma che centra !? , chiedono 50 noi trattiamo arriviamo a 47 come in qualsiasi normale trattativa, poi se il West Ham non c’è lo da perché oltre a noi c’è un altra società ( che non ha storia blasone ma solo soldi ) che sta trattando il giocatore con il club di appartenenza che accetta appunto i soldi arabi , che c’entra la Roma? ,sicuramente non si sono inseriti in questi istanti ma ci sono sempre stati in trattativa, noi l’offerta l’abbiamo fatta ed anche molto ricca .
onestamente 50 milioni per un attaccante esterno che in 2 anni al West ham ha segnato appena 6 gol mi sembrano un po troppi per le nostre casse, noi non siamo né gli arabi, né il city e neanche il psg. Se sbagliamo un acquisto da 50 milioni saremmo rovinati.
un’ altra vosa ridicola è che le squadre inglesi pagano giocatori normali fior di milioni mentre a noi per kone offrono 4 spicci, iniziamo a farci rispettare.
Greenwood è saltato, Soomerville sembra. Ingaggi, cartellini commisioni, equilibri che saltano ecc, ecc. Ma il livello della rosa lo vogliamo alzare? O meglio siamo in grado di alzarlo? Io dico di no, e a fine mercato vedrete che sarà cosi.
Occorre un’ ALA goleador del livello tecnico di Greenwood ma che costi 10 milioni in meno. Chi cerca trova.
basta andiamoci a prendere Godts che costa meno sia di cartellino ed ingaggio
Questi nomi, ingaggi e concorrenti (arabi, Fenerbahce) che notoriamente strapagano gli stipendi ai calciatori, mi sembra che siano tutti la stessa farsa come con greenwood
La Roma per scelta o per mancanza di una comunicazione ufficiale e di figure dirigenziali come AD, DG e relativa struttura societaria per la seconda volta viene usata da procuratori, club, agenti come “sponda” per trattative al rialzo. Dubito che siano scenari di mercato reali, e che questi siano i giocatori su cui punta
che beffa che palle sto arabi di m… comunque sempre forza Roma
virate su godts! ancora dietro a questo ! godts , Endrick in prestito , se parte soule all in su El mala ! così’ la squadra sarebbe top in attacco ! ah D’Amico e datte na svegliata te e i purciarones friedkin
La Roma quest’estate ha speso più per i voli che per giocatori nuovi.
Buon viaggio e divertiti
E siamo al terzo giocatore che ci facciamo fregare 21 luglio zero acquisti però va tutto bene non è mai colpa loro
Per qualsiasi dubbio potete consutare il nuovo regolamento.