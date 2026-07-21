LIVE | Summerville, Romano: “Il West Ham ha accettato l’offerta dell’Al Hilal, ora manca solo il sì di Summerville. Roma in attesa”

Ci siamo, o almeno il mercato giura di esserci. La trattativa per Crysencio Summerville entra oggi, martedì 21 luglio, nella giornata che può portare alla svolta definitiva. Dopo il terzo rilancio presentato dalla Roma al West Ham, il club inglese è chiamato a dare una risposta che a Trigoria attendono con fiducia. In questo live seguiremo in diretta tutti gli aggiornamenti della giornata: la decisione del West Ham, gli ultimi dettagli dell’offerta giallorossa, il tentativo dell’Aston Villa di inserirsi e i possibili tempi di arrivo del giocatore nella Capitale. La Roma ha scelto Summerville, Summerville ha scelto la Roma: ora manca solo l’ultimo sì, quello che costa di più. Naturalmente.

LIVE | ORE 20:10 – ROMANO: “SUMMERVILLE DEVE ANCORA DARE UNA RISPOSTA DEFINITIVA”

La trattativa per Crysencio Summerville vive un passaggio pesantissimo. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il West Ham ha accettato la proposta dell’Al Hilal per l’esterno olandese: 55 milioni di sterline più 10 milioni di bonus, circa 76 milioni di euro al cambio attuale. Ora manca l’ultima conferma del giocatore. Il club arabo prepara già visite mediche e firme nelle prossime 24 ore, segnale di una volontà molto forte di chiudere rapidamente l’operazione. Anche la Roma resta in attesa della decisione definitiva di Summerville e dei suoi agenti, dopo l’irruzione dell’Al Hilal rivelata nel pomeriggio. I giallorossi avevano lavorato a lungo sull’accordo con il giocatore e sul rilancio al West Ham, ma l’offerta araba ha cambiato radicalmente lo scenario. A questo punto sarà decisiva la volontà del calciatore: accettare la proposta faraonica dell’Al Hilal o restare sulla scelta tecnica della Roma.

LIVE | ORE 18:20 – DI MARZIO: “SUMMERVILLE ALL’AL HILAL PER 80 MILIONI”

L’Al Hilal e il West Ham hanno raggiunto l’intesa definitiva per il trasferimento di Summerville sulla base di un pacchetto economico pari a circa 80 milioni di euro tra parte fissa e bonus. Lo scrive Gianluca Di Marzio. Per il giocatore sono già state programmate le visite mediche di rito che precederanno l’ufficialità, mentre è già pronto un contratto a lungo termine in attesa delle autorizzazioni finali. La Roma, che aveva messo sul piatto 46 milioni di euro incassando il no degli inglesi, si tira così definitivamente fuori dalla corsa. Secondo Angelo Mangiante al giocatore andrà uno stipendio di 20 milioni di euro.

Salta Summerville per la Roma. ⛔

l’@AlHilal_FC chiude per 80 milioni di euro al West Ham di cartellino e 20 milioni di ingaggio al calciatore. Impossibili per la Roma rilanciare di fronte a queste cifre. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) July 21, 2026

ORE 18:00 – BIAFORA: “LA ROMA AVEVA MANDATO UN AEREO DA SUMMERVILLE”

La Roma pensava di avere ormai concluso l’affare Summerville tanto da aver mandato un aereo a Rotterdam per prelevare il calciatore e portarlo a Ciampino nel primo pomeriggio di oggi. Ora però tutto è cambiato, e l’Al Hilal è nettamente avanti rispetto alla Roma, tanto che il piano di volo da Rotterdam per la Capitale è stato cancellato.

Il piano di volo da Rotterdam a Roma è stato cancellato — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) July 21, 2026

LIVE | ORE 17:35 – ROMANO: “AL-HILAL VICINISSIMO A SUMMERVILLE”

Sembra essere ormai definitivamente battuta la Roma nella corsa a Summerville: l’Al-Hilal ha messo sul piatto cifre impareggiabili sia al calciatore che come commissioni, e a questo punto il club arabo è molto più vicino all’olandese rispetto ai giallorossi. Ora la Roma dovrà reagire sul mercato e ripartire a caccia dell’esterno da regalare a Gasperini. Lo riferisce Fabrizio Romano su Youtube.

LIVE ORE 17:10 – ROMANO: “LA ROMA NON RILANCIA, DECIDE SUMMERVILLE”

La Roma non rilancerà davanti all’offerta degli arabi, che hanno proposto molti più soldi sia al giocatore che al West Ham: la decisione ora spetta solo a Summerville. Lo riferisce Fabrizio Romano su X.

🚨🔵⚪️ Al Hilal confident to beat AS Roma after huge proposal presented today for Crysencio Summerville. Higher salary offered to the Dutch winger and bid already being processed by West Ham. AS Roma leave the decision to Summerville; up to Crysencio, no counter bid. pic.twitter.com/3WfltPm1zi — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 21, 2026

LIVE | ORE 17:00 – MORETTO: “AL HILAL PRONTO A CHIUDERE CON SUMMERVILLE”

Clamoroso sorpasso sul traguardo: Crycencio Summerville sta per dire sì alla maxi proposta dell’Al-Hilal, offerta che gli arabi considerano “irnninunciabile“, scrive Matteo Moretto. Il club di Simone Inzaghi conta di chiudere l’accordo nelle prossime ore.

Al-Hilal pronto a chiudere per Crysencio Summerville. Il club arabo ritiene di aver presentato un’offerta impareggiabile a livello economico e spera di definire tutto nelle prossime ore. https://t.co/8SYg4Jsgif — Matteo Moretto (@MatteMoretto) July 21, 2026

LIVE | ORE 16:50 – ROMANO: “L’AL-HILAL IRROMPE SU SUMMERVILLE”

Colpo di scena nella trattativa per Crysencio Summerville. Secondo quanto riferito in questi minuti da Fabrizio Romano, sull’esterno olandese si è inserito con forza l’Al Hilal di Simone Inzaghi. Il club arabo avrebbe presentato una proposta molto ricca sia al West Ham sia al giocatore, provando a inserirsi proprio nella fase decisiva della trattativa con la Roma. I giallorossi avevano rilanciato nelle ultime ore e attendevano una risposta dal club inglese, ma ora devono fare i conti con una nuova concorrente economicamente molto forte. A questo punto la palla passa soprattutto a Summerville, perchè il West Ham ha già accettato. La volontà del calciatore sarà decisiva per capire se l’operazione potrà proseguire sulla strada tracciata con la Roma o se l’offerta dell’Al Hilal cambierà gli equilibri della trattativa.

LIVE | ORE 12:45 – ROMANO: “Si aspetta l’ok del presidente del West Ham”

Non è ancora tempo di “Here we go” per Fabrizio Romano: la Roma è molto vicina a chiudere per Summerville, ma sta aspettando ancora l’ultima email da David Sullivan, presidente del West Ham che gestisce tutte le operazioni di mercato degli Hammers. La concorrenza dell’Aston Villa e Al-Hilal resta concreta: i due club hanno provato a inserirsi fino a ieri notte. Sono i minuti di Summerville.



LIVE | ORE 12:35 – DI MARZIO: “IL WEST HAM NON HA ANCORA RISPOSTO”

La Roma continua ad aspettare la risposta definitiva da parte del West Ham per quanto riguarda la nuova offerta presentata per Crysencio Summerville. Dopo il no alla prima offerta base da 46 milioni, nella serata di lunedì 20 luglio la dirigenza giallorossa ha inviato una terza proposta formale agli Hammers e attende la risposta definitiva in queste ore. Lo scrive Gianluca Di Marzio di Sky Sport.

LIVE | ORE 11:20 – PEDULLA: “SUMMERVILLE-ROMA IN CHIUSURA”

Arriva un aggiornamento di Alfredo Pedullà sull’affare Summerville: secondo il giornalista la trattativa tra la Roma e il West Ham è in chiusura. Il giocatore aveva già aperto ai giallorossi.

LIVE | ORE 9:00 – DALL’INGHILTERRA: L’ASTON VILLA SI STA INSERENDO

Attenzione a dare per fatto il passaggio di Summerville alla Roma: dall’Inghilterra circolano voci di un inserimento last minute dell’Aston Villa, che dopo la cessione di Rogers al Chelsea per la cifra monstre di 117 milioni di sterline sta cercando di soffiare l’olandese ai giallorossi. (Talk Sport)

LIVE | ORE 7:30 – SUMMERVILLE-ROMA, PER I GIORNALI È FATTA

Per Crysencio Summerville siamo davvero alla stretta finale. La risposta del West Ham era attesa già nella serata di ieri, ma tra tempi tecnici e ultimi passaggi non è arrivata la fumata bianca. Il via libera degli inglesi dovrebbe però arrivare nella giornata di oggi. Tutti i quotidiani oggi in edicola raccontano una trattativa ormai vicinissima alla chiusura. Decisiva la terza offerta presentata ieri dalla Roma: 47 milioni di euro più bonus, una proposta pensata per avvicinarsi ai 50 milioni richiesti dal club inglese. Nell’operazione potrebbe essere inserita anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita, così da rompere le ultime resistenze del West Ham.

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La sensazione è che questa possa essere la proposta giusta per arrivare all’accordo definitivo. Con Summerville l’intesa è già stata raggiunta: contratto quinquennale, con ingaggio intorno ai 4 milioni di euro a stagione. Alcuni quotidiani parlano di una cifra leggermente superiore, circa 4,2 milioni, ma la sostanza non cambia: il giocatore ha scelto la Roma. C’è stato anche un tentativo dell’Aston Villa di inserirsi, ma i giallorossi sono stati bravi ad anticipare il club inglese, che ora sembra orientato su Rowe del Bologna. Summerville si prepara dunque a diventare l’acquisto più costoso nella storia della Roma. L’arrivo nella Capitale è previsto entro la giornata di venerdì, una volta completati gli ultimi passaggi tra i club. (Il Romanista, Corsera, Gasport, Il Tempo, Leggo, La Repubblica)

Redazione Giallorossi.net