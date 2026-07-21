CALCIOMERCATO ROMA | D’Amico cambia obiettivo: Nusa in pole, in lizza anche Schjelderup

Incassato il brutto colpo su Crysencio Summerville, la Roma non può permettersi di restare ferma. La dirigenza giallorossa si è già rimessa al lavoro per individuare un nuovo obiettivo sulla corsia offensiva, settore del campo in cui il club aveva programmato almeno due innesti.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, dalle parti di Trigoria sono ore particolarmente intense. La Roma vuole reagire subito e il primo nome cerchiato in rosso per rinforzare la fascia è ora quello di Antonio Nusa. L’esterno norvegese torna dunque in primo piano nei ragionamenti del club giallorosso, chiamato a trovare rapidamente un’alternativa di livello dopo la frenata sulla pista Summerville. Nusa è considerato un profilo adatto per caratteristiche e prospettiva, e può diventare il nuovo obiettivo principale per l’attacco di Gian Piero Gasperini.

La Roma, però, mantiene aperte anche altre piste. Sul taccuino restano in posizione di rilievo i nomi di Diego Moreira, per il quale però si lavorava più come esterno di centrocampo, e Andreas Schjelderup, attaccante esterno norvegese che stuzzica molto D’Amico. La strategia non cambia: la Roma vuole intervenire con decisione sugli esterni e non ha intenzione di perdere tempo. Dopo Summerville, il mercato giallorosso si sposta subito su nuovi obiettivi.

Fonte: Gianluca Di Marzio / Sky Sport