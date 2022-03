(LIVE!) UDINESE-ROMA: 1-0 (15′ Molina)

AS ROMA NEWS – Dopo la vittoria in Conference League, la Roma si rituffa in campionato. Alla Dacia Arena i giallorossi affronteranno l’Udinese di Cioffi, attualmente al 14esimo posto in classifica.

I friulani sono in un buon momento di forma, ma devono ancora mettere punti in cascina per tenersi alla larga dalle paludi della zona retrocessione. La squadra di Mourinho, di contro, è chiamata a vincere se vuole mantenere vive le speranze di agguantare il quarto posto.

Vi lasciamo alle ultime sulle formazioni ufficiali delle due squadre e poi al racconto delle emozioni del match.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

46′ – Si riparte: dentro El Shaarawy, fuori Sergio Oliveira.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma sotto di un gol, e il risultato va di lusso ai giallorossi. La squadra non è scesa in campo: lenta, svogliata, senza idee. L’Udinese ha fatto quello che voleva, trovando il gol del vantaggio e poi andando vicinissima al raddoppio. Il palo (doppio) ha salvato i giallorossi dal tracollo. O la squadra si sveglia durante l’intervallo, oppure la partita appare già segnata.

37′ – DOPPIO PALO UDINESE. Makengo ruba palla a Zalewski calcia dalla distanza, la palla si stampa prima sulla traversa, poi sbatte su Rui Patricio e finisce sul palo. Si salva la Roma.

32′ – Oliveira prova la conclusione dalla distanza, blocca Silvestri in due tempi.

25′ – Ammonito Deulofeu per simulazione in area della Roma.

20′ – Una Roma modestissima in questo avvio. Ritmo di gioco lentissimo, calciatori che non rincorrono e non si muovono senza palla. Approccio alla partita preoccupante.

15′ – GOL DELL’UDINESE: bolide di Molina dal limite che non dà scampo a Rui Patricio. Ma l’avvio della Roma è molto deludente.

15′ – Altra occasione dell’Udinese che nasce dalla destra, Rui Patricio salva sul primo palo.

11′ – OCCASIONE ROMA: due contro uno della Roma sprecata da Zaniolo e Abraham con l’inglese che, servito troppo dietro, prova a calciare mandando la palla a lato!

10′ – OCCASIONE UDINESE: Pereyra entra in area sfondando a destra, il centrocampista cerca di scavalcare Rui Patricio con un tocco sotto che però non inquadra la porta.

5′ – Meglio l’Udinese in questo avvio: friulani subito aggressivi a spingere soprattutto sul lato di Zalewski. La Roma ancora timida.

0′ – Fischia Di Bello, comincia Udinese-Roma!

GLI AGGIORNAMENTI LIVE DALLA DACIA ARENA

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet, confermate tutte le anticipazioni di Sky Sport.

Ore 17:00 – La Roma annuncia il suo undici titolare con un tweet, confermate tutte le anticipazioni di Sky Sport.

Ore 16:55 – Questa la formazione ufficiale dell’Udinese: Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.

Ore 16:48 – Questa la formazione ufficiale della Roma appena resa nota da Sky Sport in anteprima: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham.

Ore 16:00 – Due ore al fischio d’inizio del match. Cielo sereno sopra Udine, terreno di gioco in buone condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali di Udinese-Roma.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Pablo Marí, Perez; Molina, Pereyra, Jajalo, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu.. All.: Cioffi.

A disp.: Padelli, Gasparini, Zeegelaar, Arslan, Nuytinck, Pussetto, Samardzic, Benkovic, Nestorovski, Soppy.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Sergio Oliveira, Zalewski; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Boer, Keramitsis, Vina, Maitland-Niles, Veretout, Diawara, Bove, Carles Perez, Felix, El Shaarawy, Shomurodov.

ARBITRO: Di Bello

Guardalinee: Meli – Peretti

Quarto Uomo: Ayroldi

Var: Mazzoleni

Avar: Rocca

Giallorossi.net – A. Fiorini