PELLEGRINI: “Fatichiamo sempre dopo la Conference. E’ mancata l’intensità. Dovevamo vincere, sono due punti persi”

NOTIZIE ROMA CALCIO – Lorenzo Pellegrini parla ai microfoni dei giornalisti al termine di Udinese-Roma.

Di seguito tutte le dichiarazioni del calciatore giallorosso sulla gara appena conclusa alla Dacia Arena:

Quanto pesava quel pallone?

“Pesava tanto, sapevamo che non sarebbe stato semplice, l’Udinese mette in difficoltà tutti e noi ogni volta fatichiamo dopo la Conference. Ci siamo detti di fare attenzione, non è andata come speravamo ma alla fine non abbiamo mollato e abbiamo preso un punto”.

Nervosismo?

“Non c’era, non abbiamo sbagliato neanche nei passaggi. Ci voleva solo un po’ più di intensità, nelle linee non c’erano tanti spazi”.

Il rischio diffida?

“Ne abbiamo parlato con Nicolò e il mister. Sappiamo cosa significa il derby, ma oggi volevamo i tre punti. Adesso pensiamo a giovedì, poi alla gara contro la Lazio”.

LORENZO PELLEGRINI A ROMA TV+

“Abbiamo peccato nell’intensità del gioco, loro si abbassavano molto velocemente, non c’era molto spazio e provavano a ripartire. Sappiamo che hanno queste qualità quindi forse dovevamo dare più intensità soprattutto nel primo tempo nel giocare la palla. Così non è stato. E’ importante aver pareggiato all’ultimo e portare a casa un punto, anche se dovevano essere 3”

C’è stata un po’ di stanchezza?

Questo non lo so, siamo stati messi in tutte le condizioni per cercare di riposare al meglio e arrivare a questa partita al 100%. Come ho detto soprattutto nel primo tempo ci è mancata un po’ di intensità e questo l’abbiamo pagato visto che nel primo tempo hanno fatto sicuramente meglio di noi

Il gol all’ultimo dà un po’ di fiducia? Aiuta a proseguire la striscia positiva?

Era importante vincere a dire la verità, Tutte le altre hanno vinte e se vogliamo rimanere aggrappati a chi ci sta sopra dobbiamo cercare di perdere meno punti possibile. Per come si era messa è un punto guadagnato, ma alla fine sono due punti persi. La Roma deve venire qui, vincere la partita, prendere i 3 punti e tornare a casa.