(LIVE!) UDINESE-ROMA, le formazioni ufficiali: confermato Pellegrini a centrocampo, Mkhitaryan e Pedro dietro a Dzeko

AS ROMA NEWS – Terza giornata di campionato, terzo impegno per la Roma che è chiamata a fare punti sul campo dell’Udinese dopo i due pareggi contro Verona (poi tramutata in sconfitta dal giudice sportivo) e Juventus.

Per la squadra di Fonseca è arrivato il momento di cambiare marcia e portare a casa i tre punti. L’Udinese è partita anche peggio dei giallorossi, e si trova al momento a quota zero punti dopo aver perso contro Verona e Spezia. La Roma non può fare sconti, altrimenti la classifica si farebbe pesante.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI LIVE DAL FRIULI

Ore 19:45 – La Roma annuncia la sua formazione ufficiale con un tweet.

Ore 19:30 – L’Udinese annuncia il suo undici titolare: Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka

Ore 19:20 – Questa la formazione ufficiale della Roma annunciata in anteprima da Sky Sport: Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

Ore 18:45 – Non piove sullo stadio Friuli di Udine, il campo dovrebbe tenere. Tra poco le formazioni ufficiali delle due squadre. Nella Roma un paio di dubbi legati a Santon-Peres e alla presenza di Mkhitaryan, che non era segnalato al meglio.

UDINESE-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Samir; Ter Avest, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka.

A disp.: Nicolas, Gasparini, Prodl, Molina, Coulibaly, Battistella, Ballarini, Micin, Zeegelaar, Forestieri, Palumbo, Nestorovski.

All.: Luca Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Kumbulla, Ibanez; Santon, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

A disp.: Pau Lopez, Olsen, Bruno Peres, Calafiori, Cristante, Villar, Diawara, Antonucci, Kluivert, Carles Perez.

All.: Paulo Fonseca

Giallorossi.net – A. Fiorini