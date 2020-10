PEDRO: “Dobbiamo provare a lottare per lo scudetto, la Roma va in campo sempre per vincere”

AS ROMA NEWS – L’attaccante spagnolo Pedro parla a DAZN al termine del match giocato contro l’Udinese. Ecco le dichiarazioni del calciatore della Roma sulla gara appena conclusa sul campo dei friulani:

Hai scelto un gol da tre punti per presentarti…

Sì, sono contento per il gol, per aver aiutato la squadra e soprattutto per i tre punti che erano importanti per noi. Abbiamo giocato una buona partita, la soddisfazione è collettiva.

Come mai hai esultato facendo il tre con le dita?

Per i miei figli e per la mia famiglia. Poi ho indicato il cielo per una persona molto importante della mia infanzia, che ho conosciuto a Tenerife e che è scomparsa da poco.

Come mai così difficile portare a casa tre punti?

Difficile trovare spazi contro una squadra compatta contro l’Udinese, però la Roma alla fine c’è riuscita e abbiamo portato a casa tre punti importantissimi.

Vittoria davanti al presidente, hai regalato la prima vittoria della gestione Friedkin, sarai il loro preferito ora…

Adesso si pensa già alla partita successiva. La cosa più importante è portare a casa il risultato, perché la Roma scende sempre in campo per vincere.

Dove può arrivare la Roma?

Abbiamo l’obiettivo di vincere sempre e provare a giocare per lo scudetto. Proveremo a entrare in Champions.

PEDRO A ROMA TV

Si dice che i campioni fanno la differenza, tre punti importanti…

Sì sono tre punti molto importanti, venivamo dal pareggio contro la Juventus. Avevamo bisogno di vincere, difficile con un avversario così compatto. In ogni caso abbiamo fatto gol e non l’abbiamo preso. Abbiamo fatto una buona partita nel complesso.

Come stai mentalmente e fisicamente?

Sto molto bene sia mentalmente che fisicamente. Mi sento sempre a mio agio con la squadra. Dal primo giorno sono stato accolto molto bene dai miei compagni, mi sono adattato bene nel nuovo paese. Sono contento di poter contribuire come oggi con un gol.

Con questo modulo come ti trovi?

Mi trovo bene a giocare dietro Edin che difende bene la palla e con Mkhitaryan un giocatore dinamico e che si muove bene tra le linee. Speriamo di fare una buona stagione per la squadra.

E’ un campionato difficile…

E’ un campionato molto tattico e difficile, complicato sbloccare le partite. Penso che la nostra mentalità debba essere questa, partita dopo partita dobbiamo continuare così affrontando un match alla volta. Chiaramente giocando bene e creando occasioni. Oggi la difesa si è comportata molto bene, difendendo ottimamente sui tanti cross che hanno messo in mezzo. E’ stata solida.

Cosa hai detto a Borja Mayoral, come lo hai accolto?

Sono molto contento che sia qui, si allenerà sicuramente questa settimana insieme a noi. Sono sicuro che presto lo vedremo anche in campo.