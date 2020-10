ZUBIRIA: “Smalling? Abbiamo fatto tutto il possibile. I Friedkin hanno tanta voglia di vincere”

AS ROMA NEWS – Queste le parole di Manolo Zubiria a Dazn nel prepartita di Udinese-Roma:

Impressioni su Borja Mayoral?

Siamo contentissimi, voleva venire alla Roma nonostante giocasse nel Real, è venuto con tanta voglia, non vede l’ora di entrare in campo.

I Friedkin stanno parlando con la squadra? Hanno voglia di assistere alla prima vittoria?

Assolutamente. Parlano tutti i giorni con la squadra, hanno tanta voglia di vincere e siamo qui solo per i tre punti.

La rincorsa a Smalling?

La Roma ha fatto tutto il possibile per fare un’operazione sostenibile. Se non ci sono pià speranze? Come ho detto, la Roma ha fatto tutto il possibile. Il mercato chiude lunedì.

Fonte: Dazn