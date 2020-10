LIVE! Smalling, la Roma alza l’offerta: 17 milioni di euro, si attende una risposta dello United. Un piano B sembra non esserci

AS ROMA NEWS – Spiacenti, ma la telenovela Smalling non è ancora conclusa. Le puntate però non potranno essere più di altre due, dato che il mercato sta per chiudere. Dopo la giornata di ieri l’affare è tornato seriamente in bilico, e oggi ci si appresta a vivere altre ore di passione dietro a una vicenda che continua ad avere colpi di scena, e che potrebbe dunque regalare altre sorprese.

Aggiornamento ore 17:15: la Roma alza l’offerta

La Roma alza l’offerta: da 15 milioni, i giallorossi sono arrivati a offrire 17 milioni di euro pur di avere Smalling, e ora attende ancora una risposta da Manchester. Il problema è che lo United di milioni ne continua a chiedere 20 e la fumata bianca resta incerta. Il tempo stringe sempre di più e la Roma sembra non avere in mano un piano B su cui puntare. Lo scrive in questi minuti il portale iltempo.it (A. Austini).

Aggiornamento ore 16:10: lo United non molla

Il Manchester United non si muove dai 20 milioni di euro chiesti per Smalling. Non ci sono margini di manovra, la richiesta degli inglesi per il loro difensore è quella e da lì non scendono. La Roma al momento è ferma ai 15 milioni più bonus. Al momento dunque l’accordo non c’è.

20 million and no less. #ManchesterUnited‘s request is always the same and don’t goes down. 20 and stop. #AsRoma stop at €15M + bonus. That’s the situation right now.

Still no agreement yet for #Smalling. #MUFC @SkySport https://t.co/HYK6MVJ3hH — Angelo Mangiante (@angelomangiante) October 3, 2020

Aggiornamento ore 13:00: si riaprono i colloqui

Non è ancora finita per Chris Smalling. La Roma ci proverà fino all’ultimo e gli intermediari sono al lavoro per arrivare alla difficile fumata bianca. Ripresi i contatti con il Manchester United, sono possibili nuovi sviluppi in serata.

Non è ancora finita…intermediari a lavoro, ripresi i contatti con il #ManchesterUnited. Possibili nuovi sviluppi in serata #Smalling #ASRoma — Paolo Rocchetti (@P_Rocchetti87) October 3, 2020

Le nuove richieste dello United e il nervosismo Roma

Dopo il blitz di Fienga a Manchester sembrava tutto fatto: stretta di mano e accordo fatto sulla base di 15 milioni, racconta oggi “Il Tempo” (F. Biafora). Poi però ieri, nel summit di Trigoria nel quale erano presenti anche Palac e i Friedkin, è arrivata la doccia fredda: lo United ha comunicato di essere tornata alle vecchie posizioni, e cioè a chiedere circa 20 milioni per privarsi del difensore centrale, per cui l’anno scorso la Roma aveva già versato 3 milioni per il prestito secco.

Fronte Roma e fronte giocatore l’irritazione è evidente ed in particolare dall’entourage di Smalling lasciano trapelare un forte risentimento nei confronti del Manchester United, il cui comportamento è stato giudicato poco rispettoso e a dir poco sorprendente.

La trattativa è difficile ma si va avanti

Trattativa che si fa di nuovo in salita, ma si va avanti. Oggi quindi nuova giornata di incontri e mediazioni tra le parti. La Roma non ha fatto saltare definitivamente il banco perchè vuole a tutti i costi accontentare Fonseca e riportare a casa Smalling. Ma non vuole essere presa per il collo dallo United.

Le alternative: Verissimo, Marcao e Izzo

Qualora la fumata dovesse diventare da grigia a nera, la Roma avrebbe pochissimo tempo per trovare un’alternativa. In ballo, scrive oggi Il Messaggero (S. Carina), i soliti nomi: il brasiliano Verissimo e il connazionale Marcao. Raiola, riferisce invece Il Tempo, spinge per Izzo.

Fonti: Il Tempo / Il Messaggero