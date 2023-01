LIVE – Zaniolo, tentativo in extremis del Siviglia. Si fa sotto anche il Lipsia. La Roma non fa sconti e chiede 35 milioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il Siviglia di Monchi si fa sotto per Zaniolo. Lo riferisce in questi minuti il portale “Repubblica.it”. Il club spagnolo, in difficoltà in campionato, vorrebbe rinforzarsi puntando sull’attaccante della Roma. Ma ci sono diverse difficoltà da superare.

La Roma chiede 35 milioni di euro (offerta arrivata dal Bournemouth, ma respinta dal calciatore), il Milan è arrivato a 600mila euro di prestito oneroso più 17.5 di riscatto, senza obbligo. E nelle ultime ore il Siviglia è tornata a contattare la Roma e Zaniolo.

Monchi si è mosso in prima persona per convincere il calciatore, che non ha dato una risposta definitiva al suo ex dirigente, ma difficilmente il club spagnolo può accontentare la Roma a livello di richiesta economica.

Le prossime ore (domani alle 20 scatterà il gong) saranno decisive sull’asse Zaniolo-Roma, con gli interpreti che sperano nel lieto fine e di non convivere da seperati in casa fino al termine della stagione. (La Repubblica)

AGGIORNAMENTO ORE 14:00 – Dopo Milan, Bournemouth e Siviglia, in queste ultime ore spunta una nuova pretendente per Nicolò Zaniolo. Dalla Germania rivelano che per il classe ’99 giallorosso ci sia anche l’interesse del Lipsia. Il club della Red Bull infatti deve sostituire l’infortunato Dani Olmo, che sarà out per diverse settimane. Nei giorni scorsi i tedeschi avrebbero chiesto informazioni per il numero 22. (Fonte: Bilde.de)