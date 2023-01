LIVE – Ziyech, il Milan torna alla carica viste le difficoltà per Zaniolo. Ma se la Roma cede l’attaccante in Premier…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Hakim Ziyech si riavvicina al Milan. L’intreccio di mercato che vede coinvolte la Roma, i rossoneri, Zaniolo e l’attaccante marocchino si fa sempre più ingarbugliato.

Massara e Maldini avrebbero puntato volentieri sul 22 giallorosso, ma le resistenze di Pinto, indisponibile ad abbassare le pretese su formula e prezzo, stanno complicando non poco l’affare.

I rossoneri dunque stanno pensando di tornare alla carica con Ziyech, calciatore che però interessa anche alla Roma qualora Zaniolo dovesse partire in direzione Premier.

E’ infatti notizia di pochi minuti fa l‘offerta ufficiale del Bournemouth per l’attaccante giallorosso: 30 milioni più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita. Il giocatore non sembra interessato, e aspetta ancora il Milan. Ma cosa farà quando capirà che i rossoneri non sono in grado di soddisfare le richieste di Pinto e i Friedkin?

Il rebus dunque è ancora tutto da sciogliere. Qualora Zaniolo si decidesse a trasferirsi al Bournemouth, cosa al momento assai improbabile, la Roma sarebbe pronta a chiudere con gli inglesi e fare cassa. A quel punto l’assalto a Ziyech sarebbe automatico, con un duello imprevisto al Milan.

Se invece Zaniolo dovesse restare a Trigoria per mancanza di offerte capaci di convincere sia la Roma che il calciatore, la strada dei rossoneri per l’attaccante marocchino sarebbe più libera.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI