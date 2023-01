“ON AIR!” – CORSI: “Mou va accontentato, è ora che Friedkin si svegli”, CARINA: “Un grave errore non cedere Zaniolo la scorsa estate”, PRUZZO: “Se resta può essere ancora determinante”, PIACENTINI: “Ziyech operazione fattibile”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Intanto buon compleanno a Josè per la sua carriera e per quanto sta facendo Mourinho. Lui ce lo invidiano tutti, però il caro Dan Friedkin è ora che si svegli. Bisogna accontentarlo per tenercelo. Credo che lui voglia tante garanzie. Ziyech? Servono 25 milioni, questo è quello che chiede il Chelsea. Mi sembra esagerato, anche se lui ha fatto un bel mondiale. E poi gli devi dare 6 milioni fino al 2025. Siamo al 26 gennaio, non è facile…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Non dico che Ziyech sia ai livelli di Dybala, ma è uno che in Serie A può fare la differenza. Anche stavolta Mourinho ha fatto la sua telefonatina, e anche dal punto di vista economico lavorandoci ho capito che si può fare, è un’operazione sostenibile. Se la Roma fa risultato a Napoli e prende Ziyech, poi andiamo a prenderci sto tricolore…”

David Rossi (Rete Sport): “L’augurio che faccio a Mou è la salute, che il Signore ce lo conservi il più a lungo possibile perchè nel bene e nel male per noi che facciamo questo lavoro è motivo di discussione, ti dà da parlare…Il suo compleanno arriva alla vigilia di una partita importantissima, e ieri ho avuto un’illuminazione sulla formazione: lui aveva detto che giocando una volta a settimana le cose sono più facili per loro e che la squadra può fare una prestazione di livello. Secondo me ripropone Matic e Cristante con Pellegrini, e con El Shaarawy a tutta fascia…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Mi sembra tutto strano. Il Milan potrebbe usare Zaniolo per prendere Ziyech. Perché non può prenderli entrambi. Sta tenendo in caldo entrambe le piste per poi acquistare chi è più semplice da prendere. Ziyech che vuole solo la Roma? Girano tante cose e la gente ha interesse a mettere in giro certe voci…La Roma continua a dire che non lo vende se non a certe cifre, ma vedremo cosa farà quando saremo in prossimità del 31 gennaio. Ora è chiaro che la Roma lo deve tenere il punto, ma vedremo se sarà ancora così quando si avvicinerà il gong. Ora è il momento di venderlo, dopo il 31 gennaio è tutta un’altra faccenda…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Zaniolo al Milan e Ziyech alla Roma? Il tempo tecnico c’è, bisogna vedere se ci saranno le condizioni, che al momento non ci sono. Ma cinque giorni sono tanti. Roma e Milan sono in una fase di stallo, sono lontani, la formula per il trasferimento di Zaniolo è profondamente differente. Il Milan ha paura a pagare tanti soldi per Zaniolo senza poi riuscire a raggiungere la Champions. C’è poi una trattativa in corso tra Maldini, che vorrebbe prendere Zaniolo, e Cardinale che frena. Ma i tempi ci sono…”

Stefano Carina (Radio Radio): “E’ una situazione in cui tutti navigano a vista. Il Milan voleva fare leva sulla voglia di Zaniolo di cambiare aria. Skriniar valeva 60 milioni la scorsa estate, ora il PSG offre 10, pensate quanto si è svalutato. Zaniolo idem: la Roma la scorsa estate aveva un’offerta di 45-50 milioni dal Tottenham condizionata alla qualificazione in Champions e la Roma l’ha rifiutata, ora si fatica ad arrivare alla metà. E se resta, a giugno a quanto lo puoi vendere? A 10-15 milioni… Ma anche lo stesso Zaniolo, che rompe senza avere una squadra disposta a pagare quanto chiede la Roma, che a determinate cifre non può darlo via. E poi la Roma deve sostituirlo. La Roma ha sbagliato, doveva venderlo questa estate anche perchè lo sapeva che non gli avrebbe rinnovato il contratto. E’ stato un errore grave…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “La Roma potrebbe avere un jolly nel taschino per Zaniolo, tipo il Newcastle… Io penso che ci possa essere altro oltre al Milan. Se Zaniolo resta deve ritrovare serenità, fiducia. Non so che rapporti ha con Mou, io penso buoni. Non escludo che si possa riprendere il percorso, magari rivalutandolo da qui a giugno. Io ci credo. Questa estate facevo le barricate per non cedere un calciatore che può ancora essere determinante, io ne sono convinto. Questo campionato sta prendendo una piega impensabile, e andare avanti insieme fino a giugno sia la scelta più utile per tutti…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Skriniar è già in scadenza, Zaniolo no. Il problema della Roma e di Zaniolo è che il suo valore è precipitato. Tutti eravamo convinti che sarebbe stato il suo anno, e non lo è stato. Il suo rendimento non è stato scadente, ma di più. E’ lui che si è fatto male da solo. Se Zaniolo avesse fatto i gol di Zaccagni, oggi varrebbe 60 milioni. Lui si è svalutato non solo per l’aspetto caratteriale, ma soprattutto sul fatto che non ha reso niente. Questa è stata una stagione assolutamente fallimentare… 25 milioni sono un prezzo di saldo, eppure non si fa avanti nessuno. A me risulta che manco 25 milioni ha offerto alla Roma per Zaniolo, ma 2-3 milioni di prestito e un riscatto legato alla Champions, che ora appare meno vicina. Ma poi chi ci compri? Mourinho in Zaniolo non ci ha mai creduto…”

