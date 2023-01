Zieych aspetta la Roma e…il Milan

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – L‘intrigo di mercato di queste ultimi giorni di gennaio è servito. E per sapere se potrà sbloccarsi, non bisognerà attendere ancora molto.

Tutto nasce dallo strappo di Zaniolo che, conscio dell’interesse del Milan, decide di ammutinarsi per accelerare il processo di addio alla Roma. Tiago Pinto ne prende atto e con Mourinho trova in Ziyech il più che degno sostituto del 22 nello scacchiere giallorosso.

Il Chelsea è disposto a liberarsi del marocchino, ma chiede 25-28 milioni di euro. Soldi che la Roma può ricavare in un solo modo: cedendo Zaniolo. Da qui la richiesta ai rossoneri e l’impossibilità di fare sconti: Tiago Pinto lo ha ribadito direttamente e indirettamente al Milan tramite l’agente di Nicolò, oltre che sui media.

Per cedere Zaniolo la Roma chiede 35 milioni di euro, soldi che serviranno a generare una corposa plusvalenza e che serviranno (in parte) per essere investiti immediatamente su Ziyech, facendo felice Mou e contenta anche la Uefa, con cui i giallorossi hanno stabilito un patto da rispettare sul mercato.

Ma ora dipende dal Milan. Che si è presa un altro po’ di tempo per riflettere. Difficilmente Maldini e Massara raggiungeranno quelle cifre per Zaniolo, soprattutto perchè la Roma chiede un obbligo di riscatto senza condizioni. I rossoneri vorrebbero legarlo al raggiungimento della Champions, ma per Pinto questa proposta è irricevibile, soprattutto ora che la corsa per la coppa più prestigiosa è così affollata.

Pausa di riflessione dunque, ma la Roma non può aspettare ancora troppo: il Milan deve decidersi, e in fretta. Il 31 gennaio si avvicina, e a Trigoria vogliono avere il tempo materiale per preparare l’affondo su Ziyech. Che sembra preferire la destinazione capitolina a quella dell’Everton, club inglese che naviga in acque agitate (penultimo in Premier e con Lampard appena esonerato). La Roma potrebbe concedergli la Champions, oltre al fatto di poter lavorare con Mourinho. Ma tutto dipende dal Milan.

Giallorossi.net – G. Pinoli