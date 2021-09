ZORYA-ROMA: 0-3 (6′ El Shaarawy, 66′ Smalling, 68′ Abraham). Tutto facile per i giallorossi, primo posto consolidato nel girone

AS ROMA NEWS – Secondo match del girone C di Conference League per la Roma, che questa sera è di scena in Ucraina per affrontare lo Zorya, sconfitto dal Bodo/Glimt all’esordio.

Mourinho si appresta a fare diversi cambiamenti visto che tra tre giorni i giallorossi dovranno affrontare l’Empoli in campionato. Il portoghese spera di riuscire a ottenere i tre punti nonostante la formazione inedita per mettere già una prima pietra sul discorso qualificazione.

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

93′ – Finita! La Roma si sbarazza facilmente anche del modestissimo Zorya, vincendo 3 a 0. Dopo il gol in apertura di El Shaarawy, nella ripresa Mou fa entrare le armi pesanti e chiude il discorso: in rete prima Smalling e poi il subentrante Abraham. Troppa la differenza tecnica tra le due squadre. Giallorossi che volano a sei punti nel girone, lo Zorya resta a zero.

93′ – OCCASIONE ZORYA! Rui Patricio salva il clean sheet con un paratone!

90′ – Tre minuti di recupero.

87′ – OCCASIONE ROMA! Abraham lancia in porta Mayoral che però non riesce a saltare il suo diretto avversario, la palla però gli torna sul destro e prova a calciare mandandola però sopra la traversa.

83′ – CAMBIO ZORYA: dentro Lunyov, fuori Kabayev.

81′ – Ammonito Kumbulla. Punizione dal limite per lo Zorya.

77′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Villar e Borja Mayoral, fuori Pellegrini ed El Shaarawy.

70′ – CAMBIO ROMA: dentro Diawara, fuori Darboe.

69′ – CAMBIO ZORYA: dentro Zhaedi e Cristian, fuori Sayyadmanesh e Buletsa.

68′ – GOOOOOOOOOOOL!! ABRAHAM! L’inglese chiude i giochi dopo un rimpallo che lo libera in area, col piatto destro non lascia scampo al portiere!

66′ – GOOOOOOOOOOOL!! SMALLING! Il difensore inglese segna di testa dopo un angolo dalla sinistra battuto da Pellegrini e spizzato da Cristante, sul secondo palo arriva l’inglese che fa due a zero.

64′ – PALO ROMA! Abraham appena entrato coglie il solito legno dopo una conclusione sul primo palo!

64′ – Darboe! Bella azione personale, dribbling nello stretto e conclusione col mancino dal limite: palla angolata sul primo palo, ma tiro debole.

62′ – DOPPIO CAMBIO ROMA: dentro Zaniolo e Abraham, fuori Carles Perez e Shomurodov.

57′ – OCCASIONE ROMA! Darboe dà un altro pallone filtrante, stavolta a Carles Perez, lo spagnolo calcia a incrociare col mancino, respinta di Matsapura.

53′ – Rischia la Roma! Lo Zorya trova una bella giocata combinando nello stretto al limite, poi il cross in area non trova nessuno per battere a rete.

50′ – La Roma sbaglia qualche ultimo passaggio facile di troppo. Servirebbe più efficacia per trovare il gol che chiuderebbe la partita.

46′ – Si riparte. Nessun cambio nella Roma.

PRIMO TEMPO

45′ – Finisce qui il primo tempo: Roma avanti di un gol grazie alla rete di El Shaarawy a inizio partita. Zorya che ha cercato di reagire, ma non è mai riuscito a creare pericoli dalle parti di Rui Patricio. I giallorossi hanno sfiorato il raddoppio con Shomurodov, ma l’uzbeko non è stato abbastanza freddo davanti alla porta. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

42′ – Altro destro a giro di El Shaarawy dalla distanza, stavolta però non inquadra la porta.

37′ – La Roma, pur senza fare grandi cose, sta tenendo il campo in scioltezza contro uno Zorya volenteroso ma tecnicamente molto modesto.

29′ – OCCASIONE ROMA! Pellegrini lancia in porta Shomurodov, l’uzbeko solo davanti a Matsapura calcia a incrociare ma il portiere riesce a deviare con la coscia e a salvare la porta!

27′ – Ancora El Shaarawy! Azione ragionata della Roma che gira palla contro uno Zorya tutt’altro che irresistibile, il Faraone si trova la sfera sul piede da ottima posizione e prova a calciare: altra buona parata di Matsapura.

22′ – OCCASIONE ROMA! El Shaarawy ha spazio a sinistra, salta l’uomo, si accentra e prova il destro a giro: gran parata in angolo del portiere!

17′ – Gromov! Conclusione dal limite col mancino, Rui Patricio blocca con sicurezza.

12′ – Lo Zorya prova a reagire, con la Roma che sta perdendo troppi palloni semplici regalando chance agli ucraini.

6′ – GOOOOOOOOOOL!! EL SHAARAWY! Lancio in orizzontale rasoterra di Darboe che manda in porta il Faraone, l’attaccante salta il portiere e col sinistro deposita in rete! Vantaggio immediato della Roma!

5′ – La Roma prova subito a colpire, ma il primo affondo di Calafiori concluso con un cross interessante a centro area non trova giocatori giallorossi.

0′ – Fischio dell’arbitro, comincia Zorya-Roma!

LE ULTIME IN DIRETTA DALLA SLAVUTYC ARENA

Ore 17:45 – La Roma ufficializza il proprio schieramento con un tweet che riportiamo di seguito.



Ore 17:30 – Questa la formazione ufficiale dello Zorya: Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh.

Ore 17:28 – Questa la formazione ufficiale della Roma per la partita di stasera, comunicata in anteprima da Sky Sport: Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov.

Ore 16:45 – Due ore esatte al fischio d’inizio del match, cielo poco nuvoloso sulla città di Zaporozje, in Ucraina. Temperatura intorno ai 12 gradi, terreno di gioco in discrete condizioni. Tra poco vi comunicheremo le formazioni ufficiali delle due squadre.

ZORYA-ROMA, LE FORMAZIONI UFFICIALI

ZORYA (4-3-3): Matsapura; Favorov, Imerekov, Cvek, Khomchenovskyy; Buletsa, Nazaryna, Kochergin; Kabaiev, Gromov, Sayyadmanesh. All.: Skrypnyk.

A disp.: Zhylkin, Lunov, Zahedi, Gladkyy, Owusu, Cristian, Snurnitsyn, Alefirenko.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Ibanez, Kumbulla, Smalling, Calafiori; Cristante, Darboe; Carles Perez, Pellegrini, El Shaarawy; Shomurodov. All.: Mourinho.

A disp.: Fuzato, Reynolds, Vina, Tripi, Mancini, Villar, Bove, Diawara, Zaniolo, Zalewski, Mkhitaryan, Borja Mayoral, Abraham.

ARBITRO: Godinho (Por); GUARDALINEE: Teixeira e Almeida; QUARTO UOMO: Narciso.

Giallorossi.net – A. Fiorini