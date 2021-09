TIAGO PINTO: “Roma danneggiata nelle ultime due partite. Rinnovo Pellegrini? La voglia delle parti è sempre la stessa”

AS ROMA NOTIZIE – Il GM giallorosso Tiago Pinto risponde alle domande di Sky Sport nei minuti che precedono l’inizio del match di Conference League tra lo Zorya e la Roma. Ecco le dichiarazioni del dirigente portoghese:

Gioca Pellegrini, intesa trovata sul contratto?

Io sul suo rinnovo devo dire quello che ho sempre detto. La voglia delle parti è la stessa. Oggi dobbiamo parlare della partita.

La firma è una formalità?

Scusa se mi ripeto. Non è il momento di parlare del rinnovo. Dobbiamo giocare la partita.

C’è stata una coda nel derby su certe discussioni arbitrali. Qual è la posizione della società?

E’ importante da dire che la Roma non si nasconde sui risultati. Se vinciamo, pareggiamo, o perdiamo la prima cosa che dobbiamo fare è capire dove migliorare. Ma purtroppo in 3 giorni abbiamo avuto criteri totalmente diversi sui temi arbitrali. Ma non vogliamo guerra o confusione: non vogliamo nascondere che siamo rimasti arrabbiati perché in due gare cosi vicine ci sono stati criteri arbitrali diversi e la Roma è stata danneggiata.