Llorente all’esordio da ex: favorito per sostituire Ibanez contro la Real Sociedad

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Diego Llorente, rinforzo per la difesa del mercato di gennaio individuato da Tiago Pinto, è pronto a fare il suo esordio dal primo minuto con la maglia della Roma.

Il giocatore spagnolo, ex Real Sociedad, è prossimo al debutto proprio contro la formazione basca con cui ha giocato per tre stagioni (dal 2017 al 2020), prima di passare al Leeds.

Mourinho lo stava per far entrare già domenica scorsa contro la Juventus, quando Mancini sembrava aver accusato un problema fisico nei primi minuti di partita, e ora che Ibanez mancherà per squalifica in coppa, lo Special One sembra intenzionato a puntare su di lui invece che su Kumbulla.

Diego Llorente, 29 anni, è dunque pronto a un esordio di fuoco, contro una squadra che dovrebbe comunque conoscere piuttosto bene. La Roma lo ha prelevato in prestito con diritto di riscatto fissato a ben 18 milioni di euro.

