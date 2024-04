Lo spettacolo sugli spalti: la Tevere incanta con la coreografia per Di Bartolomei

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il derby capitolino è stato caratterizzato, come spesso succede, da un autentico spettacolo andato in scena sugli spalti. E stavolta non sono state solo le curve a prendersi la scena.

La prima ad esporre la propria coreografia è stata la Nord, con la scritta SS Lazio a campeggiare in bella mostra su sfondo azzurro. La Sud risponde con “Prima scrivi Roma poi Lazio, te vedo confuso“, poi espone lo stemma della Lupa e la scritta ASR, accompagnato dallo striscione “Sei tu l’unica mia sposa sei tu l’unico mio amor”.

Ma la coreografia più bella ed emozionante stavolta va alla Tribuna Tevere, che riesce a riproporre in maniera efficace l’immagine dell’indimenticato capitan Di Bartolomei nella sua posa più iconica, quella in cui calcia la sua famosa “bomba”. Brividi.

Tanti poi gli striscioni ironici con le due curve che si punzecchiano goliardicamente: “Sempre detto che ve ce vole er Tudor”, “Su Turone fai l’ironico, poi piangi per uno scudetto preistorico”, “Malvestiti”, “Romanista… romanista”, “1927 data esatta sconosciuta. Sei annato a dormi che tifavi na squadra, te sei svejato che ne dovevi tifa n’altra”.

Da evidenziare, stavolta in negativo, gli ululati e i cori razzisti della Nord, sia nei confronti di Lukaku che di Abraham, e il coro della Sud “sei uno zingaro” cantato nel finale di partita nel momento più caldo del match.

Giallorossi.net – T. De Cortis

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!