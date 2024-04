Questa è Roma

AS ROMA NEWS – Si conclude con Gianluca Mancini che sventola un vessillo anti-Lazio sotto la Sud tra i ruggiti dell’Olimpico il derby numero 160 in Serie A. La Roma torna a vincere una stracittadina dopo troppo tempo, ma la lunga attesa ha reso forse la gioia ancora più grande.

E’ bastata una zuccata di Mancini su pennellata di Dybala a tingere di giallorosso una sfida che aveva parecchio in palio: la Roma rilancia a pieno titolo le sue ambizioni Champions, e al contempo mette definitivamente fuori dai giochi la Lazio, battuta con pieno merito dopo novanta minuti più recupero di partita.

Vince la squadra che ha voluto di più questi tre punti e che ha mostrato sul campo la propria superiorità, nonostante la gara non abbia regalato un grande spettacolo. Le uniche occasioni le ha però costruite la squadra di De Rossi, che oltre al gol di Mancini ha colpito un palo con El Shaarawy e ha confezionato un altro paio di buone chance per andare a segno. Non pervenuta invece la Lazio di Tudor, che nella ripresa ha provato ad alzare il ritmo, senza però riuscire a costruire una palla gol degna di tale nome.

Deludentissimo Immobile nel primo tempo, più arzillo ma ugualmente spuntato Castellanos nella ripresa. Troppo leziosi e mai incisivi Kamada e Isaksen, ma anche Felipe Anderson e Luis Alberto. Emblematici della inconsistenza laziale gli errori sui piazzati nel finale di partita, con palloni letteralmente regalati alla Roma nel momento più caldo del match. Tudor non accampa scuse e ammette la supremazia giallorossa.

La vittoria in questo derby vale doppio, perchè in grado di donare una dose super di entusiasmo e morale alla squadra e all’ambiente nel momento topico della stagione. Fa festa la squadra sotto la Sud, esulta compatto il popolo giallorosso, che si riappropria del primato cittadino: la chiesa è finalmente stata rimessa al centro del villaggio.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

