L’occasione Kamada e i tentennamenti di Pinto

AS ROMA NEWS – L’occasione è di quelle ghiottissime, anche se nessuno al momento ha pensato di coglierla la volo. E così, arrivati a metà luglio, il giapponese Daichi Kamada è ancora senza squadra. Una situazione anomala, visto il valore del calciatore.

Trequartista, seconda punta, all’occorrenza mezzala, il giocatore ex Francoforte è un jolly di quelli che gli allenatori moderni amano particolarmente. Lo stesso Josè Mourinho ha espresso pubblicamente il suo apprezzamento per il nipponico durante la tournée asiatica della Roma in Giappone.

Nella testa del portoghese Kamada potrebbe risolvere diversi problemi di formazione al tecnico: nel 3-5-2 infatti il giapponese potrebbe occupare il ruolo sia di intermedio di centrocampo che di seconda punta. Nel 3-4-2-1 potrebbe invece rivestire perfettamente uno dei due trequartisti alle spalle del centravanti. Ecco perchè Mou spinge per averlo.

Il problema per Pinto è che Kamada andrebbe in qualche modo ad occupare la casella già riempita con l’acquisto di Aouar. Insomma, nella Roma il giapponese sarebbe un lusso che potrebbe togliere spazio proprio al franco-algerino, candidandosi come seria alternativa anche dello stesso Lorenzo Pellegrini. In sintesi, quello del nipponico viene considerato un ruolo già coperto.

Per Mou il problema dell’abbondanza non è mai esistito, mentre è diversa la posizione del general manager, che deve fare i conti con i paletti della Uefa. Quello di Kamada è un profilo che piace ma che, oltre alle controindicazioni sopra elencate, ha anche il “problema” di essere extracomunitario. Se la Roma lo acquistasse ora, chiuderebbe per il momento la possibilità di prenderne un altro da qui alla fine del mercato. Un discorso da non sottovalutare, visto che di occasioni, da qui fino al prossimo 31 agosto, ne possono capitare, specie per giocatori inglesi o sudamericani.

Giallorossi.net – G. Pinoli