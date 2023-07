“ON AIR!” – ROSSI: “Scamacca? Decisive le competenze di Mou e Pinto”, VISNADI: “Non prenderei né lui né Morata”, PES: “Per fare mercato serve la cessione di Ibanez”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma sta definendo l’arrivo di Kristensen in prestito. Per il resto non ci sono grandi novità di mercato, tutte le squadre sono ferme, sembra il palio di Siena dove nessuna vuole partire per primo. Intanto gli arabi ci stanno comprando un pezzetto per volta, tra un po’ dovremo comprare i diritti televisivi da una tv saudita… Scamacca? C’è una componente di rischio nel pensare di affidarsi a un giocatore non completo. Ha un potenziale grandissimo, ma questo non vuol dire certezza che possa esplodere e giocare con continuità. Qua deve entrare in ballo la competenza di Pinto e Mourinho nell’individuare in lui le possibilità di esprimersi ai livelli che servono alla Roma…”

Paolo Cosenza (Centro Suono Sport): “Se prenderei Zielinski per strapparlo alla Lazio? No, è un giocatore che non serve alla Roma. Per me Kamada e Sabitzer sono molto più forti del polacco. Se Zielinski andrà alla Lazio, se lo prendessero. Per me Kamada e Sabitzer sono più forti ed entrambi prendibili…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Dybala? Fino a quando non verrà tolta questa clausola, il tormentone andrà avanti. Gli agenti dicono che lui sta bene alla Roma, aggiungendo sempre un “ma“…Se poi ci si mettono anche i tesserati del Chelsea a spingere per il suo arrivo, la situazione resta questa… ”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Ibanez? La Roma chiede 30 milioni, ma è pronta a venderlo a 25. Nella testa di Pinto è il giocatore con cui fare mercato in entrata. Spinazzola e Solbakken possono partire, ma quanto possono portarti in cassa? Karsdorp mi sembra fuori dal progetto, anche se si vede sempre sorridente e fa sapere di voler restare alla Roma. Come schiererei la Roma attuale? Col 3-5-2: Rui Patricio in porta, difesa con Mancini, Smalling e Ndicka, Celik e Zalewski sulle fasce, Matic, Pellegrini e Aouar i tre a centrocampo, Dybala e Belotti davanti…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Mourinho stima Karsdorp, è sempre stato lui il titolare fino alla partita di Reggio Emilia, ma poi è successo qualcosa. Se Karsdorp e Celik stanno bene, siamo sicuri che per Mou il vice Kristensen sia il turco e non l’olandese? … Per me al momento Mourinho farebbe giocare la Roma con un 3-4-2-1, con Matic e Cristante a centrocampo, e Aouar e Pellegrini alle spalle di Dybala…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Io spero che la Roma abbia un piano B a Scamacca, che abbia un paio di alternative per la titolarità di un ruolo fondamentale. Se può prenderlo in prestito va bene, perchè quando torna Abraham farai fatica a metterli insieme. Se però ci fossero opzioni diverse, io starei lì attento a capire la situazione…”

Gianni Visnadi (Radio Radio): “Morata può essere la prima scelta di Mourinho. Io però non punterei né su lo spagnolo né su Scamacca. Morata lo abbiamo visto tante volte e a me non pare quel giocatore di prima fascia. A questo punto preferirei Scamacca, che può diventare un giocatore di prima fascia, mentre Morata ormai è un calciatore definito…”

Furio Focolari (Radio Radio): “Scamacca o Morata? Ci proverei con Scamacca, ma non capisco perchè il West Ham dovrebbero dartelo in prestito dopo averlo pagato 40 milioni. E’ difficile: o se lo tiene, o cerca di monetizzare. Il prestito con diritto non penso sia una formula che accetteranno. Se pensi che sia forte, non dovresti avere questo dubbio. Io credo che la Roma debba puntare a qualcosa di più importante…”

Stefano Agresti (Radio Radio): “Sabitzer? Il riscatto non dovresti legarlo alla qualificazione in Champions, ma al rendimento del giocatore…Pensate al Monza che si è salvato e ha dovuto riscattare giocatori per 40 milioni. Bisogna riflettere bene e valutare più le prestazioni personali più che quelle di squadra…”

