L’Olanda convoca Wijnaldum per la Nations League. Il Portogallo chiama Rui Patricio

NOTIZIE AS ROMA – Il Portogallo ha comunicato la lista dei convocati del commissario tecnico Roberto Martinez per le sfide contro Bosnia e Islanda, entrambe in programma a giugno e valide per le qualificazioni a Euro 2024.

Tra i 26 calciatori lusitani scelti dall’ex selezionatore del Belgio, c’è anche il portiere della Roma, Rui Patricio.

Chiamata anche per Gini Wijnaldum da parte dell’Olanda: il centrocampista giallorosso è stato convocato dal commissario tecnico Ronald Koeman per la fase finale della Nations League, che si giocherà proprio nei Paesi Bassi a metà giugno.