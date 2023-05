Mangiante (Sky Sport): “Dybala ha recuperato, contro il Siviglia ci sarà”

AS ROMA NEWS – Paulo Dybala ce la fa. La Joya ha recuperato dall’infortunio alla caviglia e domani partirà con la squadra per Budapest.

Lo riferisce in questi minuti il giornalista Angelo Mangiante di Sky Sport. L’argentino si è allenato con prudenza in questi giorni nella speranza che il fastidio all’articolazione potesse sparire in tempo per la finalissima.

Resta da capire se l‘argentino partirà o meno dal primo minuto. Alcuni quotidiani, Gazzetta dello Sport in testa, oggi ipotizzavano la presenza della Joya fin dall’inizio.

Al momento però l’ipotesi più probabile è che Dybala parta dalla panchina, per subentrare nella ripresa.