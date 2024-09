L’Olimpico ribolle, Friedkin evita la contestazione. Tifosi contro Souloukou: “Sei il male di Roma”

AS ROMA NEWS – La città ribolle, e per Roma-Udinese è prevista una grande contestazione a proprietà e dirigenza. E’ la prima volta che succede da quando Dan e Ryan Friedkin sono presidenti del club giallorosso.

In questi anni i texani erano riusciti a tenere calma la piazza nonostante i risultati molto deludenti in campionato prima con la mossa Mourinho e poi scegliendo l’amatissimo Daniele De Rossi per rimpiazzare lo Special One. Ora però la musica sembra essere cambiata.

Ma Dan e Ryan Friedkin domenica non saranno presenti sugli spalti dell’Olimpico: il tempo di esonerare DDR e sostituirlo con Ivan Juric prima di ripartire. I proprietari giallorossi, infatti, ieri hanno ripreso l’aereo e lasciato la Capitale: dovrebbero tornare presto, ma ovviamente non per assistere alla contestazione di domani all’Olimpico.

Chi invece non riuscirà a evitarla sarà la Ceo Lina Souloukou, anche lei nel mirino dei romanisti dopo le voci di forti frizioni con De Rossi, che ne avrebbero portato all’esonero: nella notte infatti alcune persone hanno esposto uno striscione davanti Trigoria con su scritto “DDR mare di Roma…Lina il male di Roma!“.

Il clima all’Olimpico si preannuncia incandescente. Quasi sicuramente, poi, per la prima volta da tantissimo tempo a questa parte, non ci sarà il tutto esaurito sugli spalti. Altro segnale che qualcosa sta cambiando dentro la Roma. E purtroppo non in meglio.

Fonti: Il Messaggero / Corriere della Sera / Corriere dello Sport / Il Tempo

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!