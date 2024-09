Zalewski, i legali proseguono la battaglia legale: il polacco in campo solo per la parte atletica

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Non c’è pace sul fronte Zalewski tra la Roma e i legali del calciatore. Nei giorni scorsi il club aveva comunicato al calciatore che sarebbe tornato a lavorare con il gruppo, come richiesto dai suoi legali.

Tutto sembrava andare verso una riappacificazione, con tanto di voci di un possibile rinnovo dell’esterno polacco, ma nel pomeriggio di ieri la situazione è nuovamente precipitata.

La Roma infatti sta facendo allenare Zalewski con il gruppo da un paio di giorni, ma facendogli svolgere solo la parte atletica. Una volta finita quella, il giocatore viene invitato a farsi da parte, impedendogli di svolgere il lavoro tattico con i suoi compagni di squadra. Ecco spiegato perchè il polacco non viene mai immortalato nei video che la Roma pubblica sui social con le immagini della seduta di allenamento.

Un riavvicinamento solo parziale, che non soddisfa il 22enne e i suoi agenti. I legali dunque proseguiranno nella battaglia legale con il club, che al momento sembra fermo nella sua decisione originaria. La soluzione? Solo una: che il calciatore accetti di sedersi al tavolo delle trattative per il rinnovo.

Fonte: Gazzetta dello Sport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!