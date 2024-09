ULTIME DA TRIGORIA – Pellegrini recupera, ancora out Le Fee. Tregua Zalewski, si tratta il rinnovo. Domani Juric in conferenza alle 15

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Ultima seduta di allenamento della Roma prima della rifinitura di domani in vista della partita di domenica pomeriggio (ore 18) contro l’Udinese.

Rientrato in gruppo da ieri Lorenzo Pellegrini, che dunque è a disposizione di mister Juric e si candida per una maglia da titolare nel 3-5-2 del tecnico croato. Indisponibile invece Le Fee, che spera di rientrare per Roma-Atheltic Bilbao di giovedì prossimo.

Sta per essere ufficialmente reintegrato anche Zalewski, col quale si è raggiunta la tregua già da qualche giorno: l’esterno polacco tornerà a trattare il rinnovo con la Roma, anche se il suo futuro sembra ancora lontano dalla capitale.

Domani prima conferenza stampa per Ivan Juric, che parlerà ai giornalisti alle ore 15 alla vigilia del suo esordio sulla panchina giallorossa.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini

