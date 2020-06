Lopetegui: “La Roma? Uno squadrone pieno di grandi giocatori”

AS ROMA NEWS – Julen Lopetegui, allenatore del Siviglia che la Roma affronterà (se tutto andrà bene) negli ottavi di finale di Europa League, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport nel corso della quale ha parlato anche della squadra giallorossa e della sfida che li attende ad agosto. Ecco le sue parole:

Stadio senza tifosi?

Bisogna fare una piroetta mentale e adattare la realtà competitiva a un contesto molto differente. Sarà tutto diverso, strano. Dobbiamo provare a non pensare a ciò che sarebbe potuto essere e dirigere tutta la nostra energia alla nuova realtà, cercando di adattarci il più possibile a uno scenario inedito.

Come ha vissuto questi 3 mesi?

Con grandi dosi di commozione o preoccupazione per ciò che è successo alla nostra società. La pandemia mi ha colpito a livello personale, ho provato la frustrazione e la rabbia derivata dalla perdita di tante persone. Come cittadino ho l’anima triste, come allenatore ho cercato di capire come far sì che i giocatori non si distanziassero dal lavoro e dalla motivazione quotidiana, sapendo che prima o poi il calcio sarebbe tornato, cercando di tenere la motivazione il più in alto possibile.

Il 12 marzo dovevate giocare con la Roma, che ricordi ha?

Di grande confusione: non sapevamo se la Roma sarebbe arrivata, alcuni giocavano, addirittura a porte aperte. Poi è arrivata la decisione di non giocare, quella che più si avvicinava alla realtà: non era consigliabile viaggiare e giocare.

Ora quella partita come la vede?

Lontana. Non abbiamo nemmeno la certezza di date e formato. Al momento se sento la parola Roma mi viene in mente solo il grande rispetto per quello che considero uno squadrone pieno di grandi giocatori e con un allenatore che ho sempre seguito e che sta lasciando il suo marchio anche su questa squadra.

Fonte: Gazzetta dello Sport