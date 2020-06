Zappacosta, due mesi per guadagnarsi la conferma

NOTIZIE AS ROMA – Tra le armi in più a disposizione di Paulo Fonseca alla ripresa del campionato, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera (G. Piacentini), ci sarà sicuramente Davide Zappacosta. La stagione del terzino destro in prestito dal Chelsea, a causa di due infortuni, non è praticamente mai iniziata.

Ora il tecnico portoghese potrà contare su di lui, che era stato preso per fare il titolare e che avrà un paio di mesi a disposizione per giocarsi la riconferma. In realtà Roma e Chelsea lavorano da tempo al prolungamento del prestito anche la prossima stagione.

Il giocatore d’altronde non ha mai nascosto che la sua ambizione sia quella di rimanere nella Capitale: “Mi piacerebbe tanto rimanere a Roma per dimostrare alla piazza, ai compagni e alla dirigenza il giocatore che sono“, ha detto recentemente a Sky.

Fonte: Corriere della Sera