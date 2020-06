Roma, un mercato “creativo” per trattenere almeno Zaniolo

AS ROMA NOTIZIE – “Creativo”. Questo è l’aggettivo scelto da Gianluca Petrachi, nella lunga intervista a Sky, per descrivere il prossimo calciomercato, scrive oggi il Corriere della Sera (L. Valdiserri).

La parola “creativo” fa correre i brividi lungo la schiena dei tifosi che conoscono già il bello (poco) e il brutto (molto) della rivoluzione permanente che ha visto passare da Roma grandi calciatori come Alisson, Salah, Pjanic, Strootman, Nainggolan, Manolas, Dzeko e non portare in bacheca nemmeno un trofeo, a fronte di un bilancio con un rosso a tre cifre.

Il primo scoglio è quello dei tanti prestiti in scadenza 30 giugno, da Smalling a Mkhitaryan, da Zappacosta a Kalinic: “I calciatori che sono in prestito da noi si trovano benissimo. Mi sento fiducioso. Smalling e Mkhitaryan, anche se il secondo spesso out per problemi fisici, sono stati due prestiti vincenti e la Roma farà di tutto per tenerli“.

La domanda che tutti i tifosi si pongono è sempre la stessa: Pellegrini e Zaniolo sono fuori dal mercato? “Pellegrini ha una clausola rescissoria ma è un ragazzo molto legato alla Roma, quindi non credo voglia lasciarci. La linea su Zaniolo è tenerlo. Poi il calciomercato ti mette davanti a tanti ostacoli e situazioni difficili“.

Per non cedere Zaniolo serviranno altri sacrifici. Petrachi fa i nomi di Schick, Under e Florenzi, giocatori che abbassano l’età media di una squadra vecchia, tra i pochi ad avere mercato. Si fa il nome di Darwin Nunez, uruguaiano di 21 anni, 12 gol in 20 presenze con l’Almeria in B spagnola. Questo è il target.

