Losi, domani alle 15 i funerali alla Parrocchia di Santa Paola Romana

AS ROMA NOTIZIE – Ci sarà domani l’ultimo saluto a Giacomo Losi. La bandiera giallorossa, ‘Core de Roma’, si è spenta ieri a 88 anni lasciando un grande vuoto nel calcio della capitale e italiano.

Come annuncia il figlio Roberto sul suo profilo Facebook, i funerali si terranno domani alle 15 presso la parrocchia di Santa Paola Romana in Via Duccio Galimberti, 9 a Roma, in zona Balduina.

“Giacomino, con il suo solito sorriso, vi aspetterà per abbracciarvi tutti. Grazie per l’immensa vicinanza dimostrata a me e alla mia famiglia”, scrive Roberto Losi. Stasera all’Olimpico, invece, il minuto di silenzio e il lutto al braccio con cui scenderà in campo la squadra di De Rossi.