Lotito: “Lo stadio della Lazio prima di quello della Roma? Non stiamo facendo una gara”

NOTIZIE AS ROMA – Intervenuto sulle frequenze di Radio Roma Sound fm90, il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha trattato il tema della costruzione di un nuovo stadio.

“Stiamo lavorando per dare un impianto alla Lazio e alla collettività. Vedrete che con il tempo, spero il più breve possibile, potremo dare delle risposte. Dobbiamo sicuramente avere lo stadio di proprietà. Il Flaminio? È una delle ipotesi su cui stiamo lavorando”, le parole del patron biancoceleste.

Alla domanda se il suo progetto arriverà a compimento prima di quello della Roma nella zona di Pietralata, Lotito risponde così: “L’approccio è sbagliato. Qui non conta chi arriva prima, non stiamo facendo una gara. Noi vogliamo risolvere il problema nel modo migliore per avere una struttura che sia la casa dei laziali, dove i tifosi biancocelesti siano contenti di andare e la rispettino perché la considerano casa propria”.

Fonte: Radio Roma Sound