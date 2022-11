Luis Enrique non dimentica: “Forza Roma, ho un grande ricordo” (VIDEO)

AS ROMA NOTIZIE – Luis Enrique non si dimentica della Roma. Già in passato ha dato testimonianza di custodire ricordi dell’esperienza annuale sulla panchina in giallorossa e a distanza di anni non sembrano svanire.

Nel corso dell’innovativa diretta su Twitch a margine del Mondiale, il commissario tecnico della Spagna è tornato sul periodo romanista:

“Lo sapete, conservo un grande ricordo di Roma e dell’Italia. Forza Roma!“, ha concluso il tecnico andaluso.