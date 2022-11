Roma, si riparte tra mercato e speranze

AS ROMA NEWS – Si riparte. La Roma rientra oggi dalle mini vacanze, coincise con la pausa del campionato per il via ai Mondiali, e si ritrova a Trigoria per ricominciare ad allenarsi in vista della partenza per il Giappone, prevista per martedì prossimo.

Appuntamento per tutti al Fulvio Bernardini, anche per il discusso Rick Karsdorp, per cominciare una sorta di antipasto di quello che sarà il ritiro “short” in Algarve a dicembre, un vero e proprio richiamo alla preparazione svolta in estate che servirà a rimettere benzina nelle gambe dei giocatori.

Mou spera poi di riavere un Dybala sano e soddisfatto dal rientro del Mondiale in Qatar al via oggi e conta di riabbracciare presto quel Wijnaldum su cui sperava di poter costruire il centrocampo della Roma: l’olandese non partirà per il Giappone, ma sta facendo progressi e tra circa un mese potrebbe tornare a lavorare con i compagni.

A gennaio poi sarà in gruppo anche Ola Solbakken, l’unico rinforzo al momento previsto per il mercato invernale. A meno che qualche giocatore in rosa non venga ceduto. Come Karsdorp, sul cui futuro andrà fatta chiarezza: Pinto spera che la frattura con l’allenatore possa ricomporsi durante la sosta, e che Mou decida di portarlo in tournée con il resto della squadra. Altrimenti sarà costretto a piazzarlo altrove, e a puntare su un nuovo rinforzo per la fascia destra.

Ma i desiderata di Mou si scontreranno per forza con quelli che sono i limiti imposti dalla Uefa. Per questo anche in inverno il leit motiv sarà quello ascoltato più volte in estate: a ogni acquisto dovrà corrispondere una cessione. La Roma non può infatti andare contro il settlement agreement trovato con la Uefa, altrimenti rischierebbe punizioni molto più pesanti di quei 5 milioni di euro pattuiti per aver “sforato” negli anni passati.

Sarà quindi necessario non pensare troppo al mercato, ma concentrarsi sul materiale a disposizione, che non è poi così scarso come sembra: molto dipenderà da come staranno quei 4-5 giocatori chiave in rosa che sono imprescindibili per raggiungere gli obiettivi stagionali, a cui la squadra e l’allenatore dovranno ricominciare a pensare fin da oggi.

