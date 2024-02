Lukaku a corto di fiato: Azmoun e Abraham si preparano a dargli il cambio

NOTIZIE AS ROMA – Era il giocatore più atteso, ed è finito per essere il peggiore in campo: Romelu Lukaku stecca ancora una volta davanti alla “sua” Inter. Se all’andata la Roma aveva rinunciato a giocare abbandonando il centravanti a sé stesso, ieri il belga non ha molte scusanti per la sua prestazione incolore.

Qualche buona sponda, ma poca incisività in area nerazzurra, pochissime conclusioni verso la porta avversaria, e una colossale dormita su quell’assist splendido di Pellegrini che avrebbe meritato una conclusione diversa da parte di Romelu.

Daniele De Rossi ha provato, giustamente, a difenderlo a fine partita: “Si vince e si perde tutti insieme. A me Lukaku è piaciuto, se continuerà così segnerà tanti gol“. Poi l’ammissione: “Forse è un po’ stanco, le sta giocando tutte, anche lui ha bisogno di riposare”.

Il rientro di Azmoun dalla Coppa d’Asia sarà fondamentale in tal senso: l’iraniano potrebbe giocare titolare già giovedì sera contro il Feyenoord in Olanda, con Lukaku a rifiatare in vista della sfida contro il Frosinone di domenica prossima. Quello del centravanti non sarà l’unico cambio che opererà De Rossi per la partita di Europa League.

Intanto Tammy Abraham, l’ultimo lungodegente rimasto in infermeria, si prepara a tornare in campo: il mese prossimo sarà di nuovo a disposizione di De Rossi e rappresenterà un ricambio importante per l’attacco giallorosso. E’ infatti l’inglese il patrimonio da tornare subito a valorizzare per il presente e il futuro del club capitolino.

Giallorossi.net – G. Pinoli