Primavera, ROMA-CAGLIARI 3-1: Plaia, Joao Costa e Romano regalano i tre punti ai giallorossi

NOTIZIE AS ROMA – Dopo una serie di passi falsi, la Roma Primavera torna oggi alla vittoria.

Battuto il Cagliari col punteggio di 3 a 1. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio iniziale di Marcolini per gli ospiti, poi però Plaia, Joao Costa e Romano ribaltano la situazione prima dell’intervallo.

Nella ripresa i giallorossi hanno diverse occasioni per rendere il successo più ampio ma il risultato non cambia. Vittoria importante per i ragazzi di Guidi, che risalgono a 37 punti e raggiungono il Torino al secondo posto in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

ROMA : Marin; Mannini, Golic, Plaia (77′ Chesti), Oliveras (64′ Ienco); Pisilli, Romano (83′ Ivkovic), Graziani (83′ Reale); Costa, Misitano (64′ Mlakar), Pagano.

A disp.: Marcaccini, Zefi, Marazzotti, Alessio, Seck, Coletta.

All. Federico Guidi

CAGLIARI: Wordzicki, Arba, Cogoni, Catena, Idrissi; Malfitano (63′ Bolzan), Marcolini (73′ Conti), Sulev (63′ Simonetta); Carboni (63′ Balde), Mutandwa, Vinciguerra.

A disp.: Iliev, Pintus, Achour, Balde, Franke, Marini.

All. Fabio Pisacane

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo. Assistenti: Amedeo Fine – Domenico Russo

Marcatori: 21′ Marcolini, 35′ Plaia, 45′ Joao Costa, 51′ Romano

Ammoniti: Misitano (R), Oliveras (R), Pisilli (R), Plaia (R), Golic (R), Conti (C)