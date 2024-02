Lukaku resta fuori col Torino: De Rossi pensa ad Azmoun al centro dell’attacco

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Gli impegni ravvicinati di questo mese stanno spingendo mister De Rossi a operare un po’ di turn-over con una rotazione che ha visto impiegati diversi calciatori in ogni reparto.

Contro il Torino lunedì prossimo resteranno a riposo in tanti. Diversi cambi attesi in difesa: Karsdorp e Spinazzola dovrebbero essere sostituiti dai più freschi Kristensen e Angelino, mentre in mezzo toccherà a Ndicka giocare al fianco di Mancini, con Llorente fermo dopo il colpo in testa di giovedì sera, fortunatamente senza conseguenze.

A centrocampo potrebbe rivedersi Bove dal primo minuto, con uno tra Cristante e Paredes a rifiatare, mentre in attacco rischia di restare fuori Romelu Lukaku: il belga ha giocato 120 minuti contro il Feyenoord, risultando essere uno dei peggiori in campo. De Rossi sta pensando di lasciarlo in panchina contro i granata.

Al centro dell’attacco scalpita Sardar Azmoun, a segno nell’ultima partita di campionato a Frosinone. Dybala dovrebbe invece essere confermato, mentre Zalewski si gioca l’ultima maglia con El Shaarawy.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Il Tempo

