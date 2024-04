Lukaku c’è e lancia la sfida al Bayer

AS ROMA NEWS – A due giorni dalla partita più attesa della stagione, Romelu Lukaku scalda i motori e si prepara a tornare in gruppo, pronto a guidare l’attacco contro i tedeschi del Bayer.

Sarà fondamentale avere il belga al top della condizione, per questo ieri, giorno di riposo della squadra concesso da mister De Rossi dopo il pari col Napoli, Big Rom ha scelto di allenarsi lo stesso: vuole arrivare tirato a lucido per la gara contro i campioni di Germania.

Per battere l’invincibile Bayer (i tedeschi arrivano a questa prima sfida senza aver mai perso una partita in stagione) servirà una Roma praticamente perfetta, e soprattutto con la squadra al gran completo. De Rossi incrocia le dita, e spera di poter contare anche su Chris Smalling, anche lui in campo a Trigoria nel giorno di riposo: per il resto dovrebbe avere tutti a disposizione. O quasi.

Assente Celik per squalifica, a destra resta solo Karsdorp: Kristensen infatti non è stato inserito in lista Uefa, così come Huijsen. A centrocampo torna Paredes, abbondanza di scelta in attacco: Lukaku giocherà titolare, ma in panchina scalpitano Tammy Abraham (tornato al gol domenica al Maradona) e Sardar Azmoun, centravanti ancora di proprietà proprio di quel Bayer che si prepara a battere.

