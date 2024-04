Stadio Roma, altro stop: Pietralata come Tor di Valle? E i Friedkin…

NOTIZIE AS ROMA – Altro stop allo stadio della Roma. Stavolta a frenare l’iter che dovrebbe (il condizionale, a questo punto, è d’obbligo) portare alla presentazione del progetto definitivo è il ritrovamento di “manufatto di età romana”.

Si tratta di un probabile cunicolo, usato come acquedotto, di età romana. La scoperta ha subito causato lo stop ai lavori, ed è stato imposto un sopralluogo. Anche per mettere in sicurezza l’area che secondo alcune segnalazioni sarebbe stata forzata da ignoti, che avrebbero spostato alcune reti di protezione.

L’edizione odierna del Corriere dello Sport definisce questa situazione come “una farsa”, domandandosi se Pietralata possa trasformarsi in una nuova Tor di Valle, con il progetto di Pallotta che finì per essere cestinato dai nuovi proprietari americani dopo anni e anni di inutili tentativi di superare le difficoltà politiche e burocratiche di questa città.

Ora ci si chiede come reagiranno i Friedkin, imprenditori concreti e di certo non abituati a certe lungaggini, a quest’ultimo intervento del ministero della Cultura, e in particolare della Soprintendenza che ha inviato una lettera al Comune e alla stessa Roma per avvisare dell’intoppo. Che porterà ad altri ritardi.

Fonte: Corriere dello Sport

