Roma vs Lega, è scontro frontale: oltre 60 milioni in ballo, così anche i Friedkin non stanno più zitti

AS ROMA NEWS – Altra porta in faccia della Lega Calcio alle richieste della Roma, che in una lettera inviata ai palazzi del potere chiedeva ufficialmente di spostare la partita con l’Atalanta, scontro decisivo in chiave Champions, a lunedì 13 maggio. Con conseguente slittamento della finale di Coppa Italia.

Il motivo della richiesta? Il club giallorosso ritiene di essere danneggiato dal calendario, perchè il 9 maggio giocherà la gara di ritorno di Europa League in Germania contro il Bayer Leverkusen, col rischio di finire la partita a notte inoltrata. La squadra dovrebbe poi volare a Roma e preparare la partita della stagione contro i bergamaschi in poco più di 48 ore.

L’Atalanta ha il vantaggio di giocare in casa il ritorno contro il Marsiglia, ma anche la sfida contro i giallorossi della domenica successiva: zero spostamenti per i bergamaschi, a differenza della Roma che dovrà prima volare in Germania, e poi a Bergamo a strettissimo giro di posta, non avendo di fatto tempo per preparare la scontro Champions contro gli uomini di Gasperini. Da qui la richiesta della Roma di avere almeno un giorno in più per preparare la partita che può decidere una stagione.

Il nuovo no della Lega (impossibile spostare la finale di Coppa Italia, con i biglietti già in vendita) ha scatenato lo scontro frontale con la Roma. “Si tratta di un altro colpo all’integrità del campionato“, le dichiarazioni provenienti da Trigoria, “E siamo ancora in attesa di conoscere la data del recupero di Atalanta-Fiorentina”. Già, perchè anche quello è l’altro casus belli tra il club capitolino e la Lega Calcio: la partita, rinviata per l’infarto a Joe Barone, potrebbe essere giocata addirittura a giugno. Una grave anomalia, che rischia di compromettere la regolarità del campionato.

La Roma non ci sta. E se prima era stato il solo De Rossi a esporsi pubblicamente, criticando la scelta di inserire la gara contro l’Udinese nella stessa settimana di Bologna e Napoli, ora è il club in prima persona a fare la voce grossa. Perché in questo ultimo mese di campionato la posta in palio è altissima. Con la lotta Champions League che vale oltre 60 milioni di euro.

Fonti: La Repubblica / Il Tempo

