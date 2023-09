Lukaku c’è, ma la Roma non decolla

AS ROMA NEWS – Maledetti punti persi. E non tanto quelli di ieri, perchè alla fine pareggiare sul campo di questo Torino è un risultato che ci può anche stare, ma quelli che la Roma ha lasciato colpevolmente per strada nelle prime giornate di campionato.

Punti pesanti, che incideranno parecchio nella rincorsa alle prime posizioni che si preannuncia maledettamente faticosa. “Meglio non guardare la classifica“, ha suggerito Mourinho a fine partita. La squadra invece è meglio che lo faccia, perchè deve prendere coscienza di quanto sia ampio il divario che si sta aprendo dalle prime posizioni.

La partita contro i granata va secondo copione: le squadre si affrontano a ritmi alti, con duelli in ogni zona del campo. La Roma si affida troppo al lancio lungo per Lukaku, e diventa pericolosa solo quando riesce a innescare il belga con fraseggi palla a terra. Il Toro cerca di sfondare sulle fasce, appoggiandosi spesso a Zapata, ben controllato da un buon Llorente.

Il primo tempo, senza grossi scossoni, si chiude giustamente sullo zero a zero. La ripresa vede una Roma più arrembante e determinata a cercare la via della rete, che trova con il suo giocatore di punta: Lukaku riceve finalmente palla in area da Kristensen, la difende di fisico, poi si gira e col sinistro fulmina Milinkovic.

Quello di Big Rom somiglia tanto al classico gol partita, ma nel finale arriva la beffa: il Torino sfrutta un calcio piazzato per pescare Zapata a due passi da Rui Patricio, con Ndicka che perde la sua marcatura. Il colombiano di testa fa uno a uno e impedisce alla Roma di compiere un bel salto in avanti in classifica.

Ora sarà quasi indispensabile vincere a Marassi giovedì prossimo, altrimenti il terreno perso dalla vetta comincerà a essere davvero troppo. Mister Mourinho dispensa fiducia: “La squadra è in crescita, a gennaio non saremo lì“. Con questo Lukaku ci sono buone speranze. Ma adesso è arrivato il momento di cominciare a macinare punti.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini