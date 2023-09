Mou snobba la panchina: Bove resta a guardare. Pellegrini, Aouar e Azmoun ancora indietro

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Solo due cambi in oltre 97 minuti di gara: se non è un record, poco ci manca. Josè Mourinho snobba la panchina a disposizione, inserendo solo Zalewski per Spinazzola al momento del vantaggio giallorosso, arrivato a metà secondo tempo, e poi Andrea Belotti nei minuti finali.

Il resto della panchina, da Karsdorp ad Azmoun, da Bove ad Aouar, viene ignorato dal tecnico. Una scelta sorprendente, visto che la Roma veniva dalle fatiche della trasferta di coppa giocata a Tiraspol appena giovedì scorso.

Il tecnico portoghese spiega così la sua scelta a fine partita: “Giocare una partita di questo profilo per Azmoun è molto difficile, Aouar non sta bene e Pellegrini si è allenato solo una volta con noi. Questi tre erano più che in dubbio, praticamente non potevano giocare.

L’unico giocatore che si poteva cambiare era El Shaarawy, inizialmente è entrato Zalewski pensando che potesse finire la partita da quinto a sinistra per far entrare un giocatore offensivo come Belotti. Ero contento della squadra, non ho visto nessuna possibilità di migliorarla“.

Ignorato Edoardo Bove, poco utilizzato in questo avvio di stagione nonostante i tanti acciaccati in mediana. Il tecnico ha preferito cambiare modulo, tornando al 3-4-2-1, inserendo El Shaarawy piuttosto che affidarsi all’ex Primavera nel 3-5-2 utilizzato fino ad ora.

Giovedì nuova trasferta, la terza consecutiva: contro il Genoa a Marassi l’allenatore spera di avere Pellegrini e Aouar in una condizione accettabile. Meno speranze per Smalling che punta a rientrare contro il Frosinone.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Il Messaggero / Tuttosport