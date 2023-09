TORINO-ROMA 1-1: le pagelle

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma non riesce ad andare oltre l’1 a 1 sul campo del Torino. Lukaku si conferma un bomber implacabile, purtroppo il belga non basta e Zapata regala un punto ai suoi.

Queste le pagelle assegnate dalla nostra redazione ai giocatori scesi in campo oggi per affrontare i granata nella quinta giornata del campionato di Serie A:

Rui Patricio 6,5 – Reattivo su Zapata nell’unico tiro nello specchio del Toro del primo tempo. Nella ripresa è sempre attento. Non può nulla sul colpo di testa ravvicinato del colombiano.

Mancini 6,5 – Affronta Radonjic con gagliardia, concedendogli solo qualche tiro dalla distanza decisamente poco pericoloso.

Llorente 6,5 – Sfida un cliente scomodo come Zapata con sapienza tattica e prestanza fisica. Nonostante l’1 a 1 esce dal campo a testa alta.

Ndicka 5,5 – Piuttosto male quando rilancia lungo su Lukaku, si comporta meglio nelle coperture su Seck. Zapata gli scappa via in occasione del gol del pari granata, una leggerezza che va a macchiare una prestazione nel complesso sufficiente.

Kristensen 6 – Sbaglia subito qualche facile controllo di palla, anche per colpa di un terreno di gioco imperfetto. Non arriva mai sul fondo per crossare in oltre novanta minuti di partita. L’assist sporco per il gol di Lukaku gli basta a malapena a salvare la sua prestazione.

Cristante 6,5 – Buona partita, fatta di grande sostanza in mezzo al campo. Sempre vittorioso nel gioco aereo in mezzo al campo. Gli manca un pizzico di qualità nell’ultimo passaggio. Sfiora il gol con una spizzata che finisce sul palo.

Paredes 5,5 – Partita senza picchi. Cerca di dettare i tempi di gioco, ma gli manca il guizzo.

Spinazzola 6,5 – Prezioso nei recuperi difensivi. Offre un gran pallone a Cristante, ma il palo ci si mette di mezzo. Dall’87’ Belotti sv.

Dybala 6 – Parte bene in tandem con Lukaku, poi però piano piano cala di intensità. Nel secondo tempo si spegne, eppure Mou lo tiene in campo per tutta la partita.

El Shaarawy 5,5 – Schierato dietro la punta nel 3-4-2-1, non riesce a dare sostanza e qualità alla sua prestazione. Dal 69′ Zalewski 5 – Entra male in campo, beccandosi i rimproveri di Mancini per una mancata copertura. In evidente e preoccupante involuzione.

Lukaku 7,5 – Si carica la squadra sulle sue possenti spalle. Sempre pericoloso quando parte palla al piede. Segna un gol dei suoi, ma non basta alla Roma per portarsi a casa i tre punti.

JOSE’ MOURINHO 6 – I due punti persi oggi sono pesanti per colpa di quelli, molto più gravi, persi nelle prime giornate di campionato. La squadra oggi ha fatto il suo su un campo difficile, arrivando a un passo dalla vittoria. Poco comprensibili i soli due cambi, forse sarebbe stato più opportuno attingere con più coraggio dalla panchina.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini