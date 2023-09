Lukaku fa “sforare” la Roma: così è sfumato l’arrivo del difensore. E Sergio Ramos…

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – L’arrivo a Trigoria di Romelu Lukaku è costato caro alla Roma, anche se il belga vestirà di giallorosso per un solo anno.

Il club ha fatto all-in sul belga, un colpo capace di risollevare gli animi non troppo felici di una piazza delusa fino a quel momento dal mercato realizzato dai capitolini.

Lukaku però non è solo un acquisto capace di esaltare il tifo, ma anche di spostare gli equilibri di una squadra. Da qui la decisione di puntare forte su Big Rom, anche a costo di rinunciare a quel difensore che nei piani originari di Tiago Pinto sarebbe dovuto arrivare a fine mercato.

I paletti della Uefa hanno impedito alla Roma di acquistare, anche solo in prestito, un altro calciatore: si è visto con Kristensen e Azmoun, finiti fuori dalla lista per l’Europa, come non ci sarebbe stato spazio per un altro rinforzo. Tra i papabili c’era Sergio Ramos, finito poi al Siviglia: lo spagnolo si accontenterà di poco più di un milione netto di stipendio. Soldi che la Roma non si sarebbe comunque potuta permettere.

