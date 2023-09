Rammarico Roma: non c’è spazio per Azmoun e Kristensen in Europa

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Confermate le anticipazioni di ieri: la Roma ha presentato la lista Uefa per la prossima Europa League e non ci sarà spazio per due dei nuovi acquisti arrivati a Trigoria durante questo calciomercato estivo.

A essere tagliati, con grande rammarico del club giallorosso che sperava di riuscire a evitarlo, sono stati Rasmus Kristensen e Sardar Azmoun. In lista dunque ci finiscono due calciatori ai box per seri infortuni come Kumbulla e Abraham.

Tutto questo per “colpa” del famoso settlement agreement pattuito con la Uefa che impedisce alla Roma di sforare tra acquisti e cessioni, cosa che a quanto pare è successa dopo l’arrivo di Lukaku in giallorosso. Uno sforzo che il club ha pagato in termini di rosa, e che ha spinto Mourinho a dover compiere una scelta.

E così a restare fuori sono stati il terzino destro Kristensen (la Roma può contare su Karsdorp e Celik in quel ruolo), e il nuovo attaccante Azmoun, considerato sacrificabile rispetto agli altri arrivati. Entrambi, come era lecito aspettarsi, non hanno preso benissimo la notizia.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Leggo / Il Messaggero