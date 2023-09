Torna la Roma dei big: contro l’Empoli ok Sanches, Dybala e Lukaku. Rischia Rui Patricio

AS ROMA NEWS – La pausa non può fare che bene a una Roma subito in crisi di risultati ma anche di identità in questo avvio di stagione.

Alla ripresa, il 17 settembre contro l’Empoli, Josè Mourinho potrà contare su quasi tutti gli uomini a disposizione, sempre che non arrivino brutte sorprese dalle nazionali: recuperati pienamente Renato Sanches e Paulo Dybala, entrambi rimasti a Trigoria per rimettersi in sesto dopo gli infortuni muscolari che li hanno messi fuori gioco per il Milan.

Pronto a partire titolare anche Romelu Lukaku, che sfrutterà la chiamata del Belgio per mettere minuti nelle gambe e ritrovare quel ritmo partita che gli manca. Spera di giocare uno spezzone di partita anche Sardar Azmoun, anche lui segnalato in discrete condizioni e smanioso di mettersi in luce dopo la doccia fredda arrivata dal taglio della lista Uefa (lui e Kristensen non potranno giocare l’Europa League).

Potrebbe avere una chance anche Ndicka, soprattutto se Mourinho dovesse decidere di giocare con la difesa a 4: il francese potrebbe anche occupare il posto di quarto a sinistra. Aouar e Zalewski restano per il momento in dubbio, ma chi rischia di restare fuori è Rui Patricio, apparso in grave affanno in questo avvio di stagione. Alle sue spalle c’è il serbo Svilar che scalpita per avere la grande occasione.

Fonti: Corriere dello Sport / Leggo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero