Negrisolo: “Rui Patricio fa sempre gli stessi errori. Svilar? Boer è tecnicamente superiore”

AS ROMA NOTIZIE – Roberto Negrisolo, ex preparatore dei portieri della Roma dal 1999 al 2003 e decano del settore, è stato intervistato oggi da Il Messaggero (G. Lengua). Queste le sue parole sugli estremi difensori giallorossi e sulle prestazioni non all’altezza di Rui Patricio:

Partiamo dalla gara con Milan, è fallo da rigore?

“Netto. Rui Ptatricio gli ha messo i tacchetti sullo stinco…”.

Sul gol di Leao?

“Li ha sbagliato chi lo marcava, ma nella rovesciata, che non è un tiro forte, Rui Patricio deve andare per forza verso il palo. E invece si ferma a guardare”.

Sul primo di Candreva?

“Quello è grave. Si è fatto trovare sul primo palo, ha piegato le ginocchia e la palla è passata centralmente. Fa sempre i soliti errori. E resta sempre sulla linea di porta”.

Evidente la gaffe di Verona…

“Nelle respinte fanno tutti la croce con le gambe e hanno la testa indietro. Doveva respingere lateralmente non centralmente”.

Perché questi errori reiterati?

“Non lo so ma un portiere esperto deve sapere da solo come comportarsi. E allora dovrebbe chiedere al preparatore nuove soluzioni”.

La rivoluzione che c’è stata in difesa può aver inciso?

“Sono perlopiù errori tecnici che gli ho visto fare anche nei riscaldamenti pre-gara. Postura, posizionamento, il modo di deviare il pallone non sono precisi”.

Svilar e Boer le piacciono?

“Più Boer che Svilar. Boer è tecnicamente superiore, bravo nelle uscite basse e nelle palle alte”.

Quali sono i migliori prospetti italiani?

“La Fiorentina ha Vannucchi e Martinelli, il Milan Longoni, il Palermo Desplanches”.

Punterebbe su un giovane per la Roma?

“No, devono prendere un portiere di qualità ed esperto”.

Fonte: Il Messaggero