Questione portiere: offerti Lloris e Schmeichel, ma la Roma ha detto no

AS ROMA NOTIZIE – La questione portiere tiene banco nell’ambiente Roma, con la scelta di confermare Rui Patricio e Svilar per un’altra stagione che non è stata ben accolta dalla piazza.

Stando a quanto rivela l’edizione odierna de Il Messaggero, ci sarebbe un retroscena di mercato da svelare proprio per quanto riguarda il mercato dei portieri.

In estate sono stati proposti a Tiago Pinto due importanti estremi difensori: Hugo Lloris e Kasper Schmeichel, da ieri un nuovo giocatore dell’Anderlecht. Ipotesi scartate dalla Roma. I motivi? Essenzialmente due.

José Mourinho e di Nuno Santos, il preparatore dei portieri giallorossi, hanno confermato la fiducia in Rui Patricio. Questa scelta ha fatto il paio con i paletti del transfer balance, che hanno reso molto difficile puntare su un nuovo portiere.

Fonte: Il Messaggero